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في احتفال رسمي.. الكشف عن اسمي توأمي باندا بحديقة حيوانات

10/12/2023 7:06:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬احتفال‭ ‬رسمي،‭ ‬أعلنت‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬اسمي‭ ‬توأمين‭ ‬من‭ ‬الباندا‭ ‬العملاقة‭ ‬وُلدا‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬ويشكلان‭ ‬أول‭ ‬حيوانين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬يبصران‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وكان‭ ‬التوأمان‭ ‬‮«‬روي‭ ‬باو‮»‬‭ (‬الكنز‭ ‬الحكيم‭) ‬و«هوي‭ ‬باو‮»‬‭ (‬الكنز‭ ‬المذهل‭)‬،‭ ‬وُلدا‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬إيفرلاند‭ ‬الترفيهي‭ ‬قرب‭ ‬سيئول‭. ‬وأشارت‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوانات‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬صوّتوا‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬لاختيار‭ ‬اسمين‭ ‬لهما،‭ ‬فيما‭ ‬دُعي‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬الاحتفال،‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬ومنذ‭ ‬ولادتهما،‭ ‬تنشر‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوانات‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬توثّق‭ ‬نموّهما،‭ ‬وتمت‭ ‬مشاهدتها‭ ‬ملايين‭ ‬المرات‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬قدّم‭ ‬‮«‬أي‭ ‬باو‮»‬‭ ‬و«لو‭ ‬باو‮»‬‭ ‬وهما‭ ‬والدا‭ ‬توأمي‭ ‬الباندا،‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عام‭ ‬2016‭. ‬وفي‭ ‬يوليو‭ ‬2020،‭ ‬أنجبا‭ ‬ابنة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬فو‭ ‬باو‮»‬،‭ ‬تشكل‭ ‬أول‭ ‬باندا‭ ‬عملاقة‭ ‬تولد‭ ‬طبيعيًّا‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭. ‬وخارج‭ ‬الأراضي‭ ‬الصينية،‭ ‬ثمة‭ ‬فقط‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬تضم‭ ‬الباندا،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬رمزًا‭ ‬صينيًّا‭ ‬للصداقات‭ ‬الدبلوماسية‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تعير‭ ‬بكين‭ ‬الباندا‭ ‬إلى‭ ‬حدائق‭ ‬حيوانات‭ ‬أجنبية‭ ‬يتعين‭ ‬عليها‭ ‬إرسال‭ ‬أيّ‭ ‬دب‭ ‬يولد‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭.‬

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