في احتفال رسمي.. الكشف عن اسمي توأمي باندا بحديقة حيوانات

في احتفال رسمي.. الكشف عن اسمي توأمي باندا بحديقة حيوانات
التاريخ
10/12/2023 7:06:53 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في احتفال رسمي، أعلنت حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية اسمي توأمين من الباندا العملاقة وُلدا في يوليو، ويشكلان أول حيوانين من هذا النوع يبصران النور في البلاد. وكان التوأمان «روي باو» (الكنز الحكيم) و«هوي باو» (الكنز المذهل)، وُلدا في السابع من يوليو في متنزه إيفرلاند الترفيهي قرب سيئول. وأشارت حديقة الحيوانات إلى أنّ نحو نصف مليون شخص صوّتوا عبر الإنترنت لاختيار اسمين لهما، فيما دُعي عدد منهم إلى حضور الاحتفال، الذي أُقيم أمس الخميس. ومنذ ولادتهما، تنشر حديقة الحيوانات مقاطع فيديو توثّق نموّهما، وتمت مشاهدتها ملايين المرات. وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قدّم «أي باو» و«لو باو» وهما والدا توأمي الباندا، لكوريا الجنوبية عام 2016. وفي يوليو 2020، أنجبا ابنة هي «فو باو»، تشكل أول باندا عملاقة تولد طبيعيًّا في كوريا الجنوبية. وخارج الأراضي الصينية، ثمة فقط نحو 20 حديقة حيوانات تضم الباندا، التي تمثل رمزًا صينيًّا للصداقات الدبلوماسية. وعادة ما تعير بكين الباندا إلى حدائق حيوانات أجنبية يتعين عليها إرسال أيّ دب يولد فيها إلى الصين.
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