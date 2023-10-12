نورا رحال: تفرغت للفن بعد بلوغ أبنائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬نورا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لموقع‭ "‬فوشيا‭" ‬إنها‭ ‬غير‭ ‬مبتعدة‭ ‬عن‭ ‬التمثيل،‭ ‬لكنها‭ ‬اعتادت‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬واحد‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬سيلاحظ‭ ‬الجمهور‭ ‬حضورها‭ ‬بعد‭ ‬تفرغها‭ ‬للفن‭ ‬بعد‭ ‬بلوغ‭ ‬أولادها،‭ ‬وعدم‭ ‬انشغالها‭ ‬بالضغوط‭ ‬العائلية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتسبب‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬قلة‭ ‬عدد‭ ‬خياراتها‭.‬

وكشفت‭ ‬نورا‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬الاجتماعي‭ "‬ترانزيت‭" ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬باسم‭ ‬السلكا‭ ‬وتأليف‭ ‬لجين‭ ‬خلف،‭ ‬التي‭ ‬أنهت‭ ‬تصويره‭ ‬مؤخراً،‭ ‬وتقدم‭ ‬فيه‭ ‬شخصية‭ "‬ليلى‭"‬،‭ ‬متمنية‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بإعجاب‭ ‬الجمهور‭ ‬حين‭ ‬عرضه‭. ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ "‬تاج‭" ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬سامر‭ ‬برقاوي‭ ‬رافضة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬ملامح‭ ‬شخصيتها‭ ‬بالعمل،‭ ‬مفضلة‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬الجمهور‭ ‬حضورها‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الدرامي‭ ‬الرمضاني‭.‬

وعن‭ ‬رأيها‭ ‬بمستوى‭ ‬الدراما‭ ‬السورية‭ ‬حالياً؟‭ ‬تؤكد‭ ‬نورا‭ ‬وجود‭ ‬تحسن‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬واقعها،‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬معظم‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬موضوعات‭ ‬جيدة‭ ‬وعميقة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬تتيح‭ ‬وجود‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬صناعها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تتوقعه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬دراما‭ ‬رمضان‭ ‬المقبل‭.‬

وحول‭ ‬أعمال‭ ‬الدراما‭ ‬المشتركة،‭ ‬تشير‭ ‬نورا‭ ‬إلى‭ ‬انها‭ ‬معجبة‭ ‬بها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬السورية‭ ‬واللبنانية،‭ ‬وترى‭ ‬انها‭ ‬أضافت‭ ‬قيمة‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرها،‭ ‬وجعلت‭ ‬الفنانين‭ ‬يتبادلون‭ ‬الخبرات،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬حياة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬صبغة‭ ‬واقعية‭ ‬لهذه‭ ‬الدراما‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالغناء،‭ ‬بينت‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬بصدد‭ ‬تنفيذ‭ ‬أغنيات‭ ‬جديدة‭ ‬لكنها‭ ‬انشغلت‭ ‬بالتمثيل،‭ ‬بينما‭ ‬سيتم‭ ‬قريباً‭ ‬طرح‭ ‬أغنية‭ ‬من‭ ‬كلماتها‭ ‬وألحانها‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ "‬لم‭ ‬لا‭" ‬تؤديها‭ ‬الفنانة‭ ‬نانسي‭ ‬زعبلاوي‭.‬

وحول‭ ‬وجود‭ ‬مواهب‭ ‬أخرى‭ ‬لديها‭ ‬غير‭ ‬الغناء‭ ‬والتمثيل،‭ ‬قالت‭ ‬نورا‭ ‬إنها‭ ‬أمّ‭ ‬جيدة،‭ ‬تضيف‭ ‬لمساتها‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬حياتها،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬محبتها‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جميل،‭ ‬وتتجه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬لتأليف‭ ‬وكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغاني‭.‬

ووصفت‭ ‬علاقتها‭ ‬بالسوشال‭ ‬ميديا‭ ‬بـ‭ "‬غير‭ ‬الجيدة‭"‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها‭ ‬وعائلتها‭ ‬فقط،‭ ‬وتشعر‭ ‬أن‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تسبب‭ ‬تشويشاً‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبسبب‭ ‬أهميتها‭ ‬للفنان‭ ‬تفكر‭ ‬حاليا‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬تتولى‭ ‬تنظيم‭ ‬حساباتها‭.‬