Friday, 13 October 2023 02:59 GMT

نورا رحال: تفرغت للفن بعد بلوغ أبنائي

10/12/2023 7:06:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بينت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬نورا‭ ‬رحال،‭ ‬أنها‭ ‬تُفضل‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬تتطلّب‭ ‬من‭ ‬شخصيتها‭ ‬الغناء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬سابقاً‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الفنية‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬بالدراما‭ ‬التلفزيونية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المسرح،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنها‭ ‬لم‭ ‬تُقدم‭ ‬على‭ ‬الإنتاج‭ ‬الغنائي‭ ‬بحرية‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‭.‬

وقالت‭ ‬نورا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لموقع‭ "‬فوشيا‭" ‬إنها‭ ‬غير‭ ‬مبتعدة‭ ‬عن‭ ‬التمثيل،‭ ‬لكنها‭ ‬اعتادت‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬واحد‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬سيلاحظ‭ ‬الجمهور‭ ‬حضورها‭ ‬بعد‭ ‬تفرغها‭ ‬للفن‭ ‬بعد‭ ‬بلوغ‭ ‬أولادها،‭ ‬وعدم‭ ‬انشغالها‭ ‬بالضغوط‭ ‬العائلية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتسبب‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬قلة‭ ‬عدد‭ ‬خياراتها‭.‬

وكشفت‭ ‬نورا‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬الاجتماعي‭ "‬ترانزيت‭" ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬باسم‭ ‬السلكا‭ ‬وتأليف‭ ‬لجين‭ ‬خلف،‭ ‬التي‭ ‬أنهت‭ ‬تصويره‭ ‬مؤخراً،‭ ‬وتقدم‭ ‬فيه‭ ‬شخصية‭ "‬ليلى‭"‬،‭ ‬متمنية‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بإعجاب‭ ‬الجمهور‭ ‬حين‭ ‬عرضه‭. ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ "‬تاج‭" ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬سامر‭ ‬برقاوي‭ ‬رافضة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬ملامح‭ ‬شخصيتها‭ ‬بالعمل،‭ ‬مفضلة‭ ‬أن‭ ‬ينتظر‭ ‬الجمهور‭ ‬حضورها‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الدرامي‭ ‬الرمضاني‭.‬

وعن‭ ‬رأيها‭ ‬بمستوى‭ ‬الدراما‭ ‬السورية‭ ‬حالياً؟‭ ‬تؤكد‭ ‬نورا‭ ‬وجود‭ ‬تحسن‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬واقعها،‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬معظم‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬موضوعات‭ ‬جيدة‭ ‬وعميقة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬تتيح‭ ‬وجود‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬صناعها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تتوقعه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬دراما‭ ‬رمضان‭ ‬المقبل‭.‬

وحول‭ ‬أعمال‭ ‬الدراما‭ ‬المشتركة،‭ ‬تشير‭ ‬نورا‭ ‬إلى‭ ‬انها‭ ‬معجبة‭ ‬بها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬السورية‭ ‬واللبنانية،‭ ‬وترى‭ ‬انها‭ ‬أضافت‭ ‬قيمة‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرها،‭ ‬وجعلت‭ ‬الفنانين‭ ‬يتبادلون‭ ‬الخبرات،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬حياة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬صبغة‭ ‬واقعية‭ ‬لهذه‭ ‬الدراما‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالغناء،‭ ‬بينت‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬بصدد‭ ‬تنفيذ‭ ‬أغنيات‭ ‬جديدة‭ ‬لكنها‭ ‬انشغلت‭ ‬بالتمثيل،‭ ‬بينما‭ ‬سيتم‭ ‬قريباً‭ ‬طرح‭ ‬أغنية‭ ‬من‭ ‬كلماتها‭ ‬وألحانها‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ "‬لم‭ ‬لا‭" ‬تؤديها‭ ‬الفنانة‭ ‬نانسي‭ ‬زعبلاوي‭.‬

وحول‭ ‬وجود‭ ‬مواهب‭ ‬أخرى‭ ‬لديها‭ ‬غير‭ ‬الغناء‭ ‬والتمثيل،‭ ‬قالت‭ ‬نورا‭ ‬إنها‭ ‬أمّ‭ ‬جيدة،‭ ‬تضيف‭ ‬لمساتها‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬حياتها،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬محبتها‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جميل،‭ ‬وتتجه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬لتأليف‭ ‬وكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغاني‭.‬

ووصفت‭ ‬علاقتها‭ ‬بالسوشال‭ ‬ميديا‭ ‬بـ‭ "‬غير‭ ‬الجيدة‭"‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬أصدقائها‭ ‬وعائلتها‭ ‬فقط،‭ ‬وتشعر‭ ‬أن‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تسبب‭ ‬تشويشاً‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبسبب‭ ‬أهميتها‭ ‬للفنان‭ ‬تفكر‭ ‬حاليا‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬تتولى‭ ‬تنظيم‭ ‬حساباتها‭.‬

MENAFN12102023000055011008ID1107234805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث