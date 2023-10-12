جادا سميث تفجر مفاجأة: ((أنا وويل منفصلان منذ عام 2016))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Worthy

وأوضحت‭ ‬جادا‭ ‬أنها‭ ‬وسميث،‭ ‬يعيشان‭ ‬حياةً‭ ‬منفصلة‭ ‬تمامًا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬الـ‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬زواجهما،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬طلاقهما،‭ ‬بل‭ ‬أنهما‭ ‬لم‭ ‬يعودا‭ ‬معًا‭ ‬بشكل‭ ‬رومانسي‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬هدى‭ ‬قطب‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ Today ‭ ‬ Show ،‭ ‬ترويجًا‭ ‬لمذكراتها،‭ ‬سئلت‭ ‬جادا‭ ‬عن‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعتها‭ ‬لإخفاء‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬عن‭ ‬متابعيها،‭ ‬لتجيب‭: "‬لسنا‭ ‬مستعدين‭ ‬بعد‭.. ‬مازلنا‭ ‬نحاول‭ ‬السعي‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬شراكة‭ ‬بيننا،‭ ‬أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بكيفية‭ ‬تقديم‭ ‬ذلك‭ ‬للناس؟‭ ‬لم‭ ‬نكتشف‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭".‬

وحول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬أدى‭ ‬قرارهما‭ ‬لانهيار‭ ‬علاقتهما،‭ ‬أجابت‭ ‬جادا‭: "‬لماذا‭ ‬انهارت؟‭ ‬فبحلول‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬وصلنا‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬كنا‭ ‬مرهقين‭ ‬من‭ ‬المحاولة‭.. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬ما‭ ‬نزال‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬خيالنا‭ ‬بفكرة‭ ‬ما‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭".‬

وشددت‭ ‬جادا‭ ‬أنها‭ ‬وزوجها‭ ‬لا‭ ‬يخططان‭ ‬للطلاق‭ ‬قانونيًّا،‭ ‬قائلة‭: "‬لقد‭ ‬قطعت‭ ‬وعدًا‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬سبب‭ ‬يدعونا‭ ‬للطلاق،‭ ‬سوف‭ ‬نجد‭ ‬حلًّا‭ ‬لأي‭ ‬شيء‭.. ‬وأنا‭ ‬لن‭ ‬أخلف‭ ‬هذا‭ ‬الوعد‭".‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬كشفت‭ ‬جادا‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬عاطفية‭ ‬مع‭ ‬أوغست‭ ‬السينا،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حلقة‭ ‬جمعتها‭ ‬بسميث‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬ Red ‭ ‬ Table ‭ ‬ Talk ‭.‬

وكشفت‭ ‬أن‭ ‬علاقتها‭ ‬مع‭ ‬أوغست‭ ‬السينا‭ ‬حدثت‭ ‬أثناء‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬سميث‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭ ‬السنة،‭ ‬مضيفة‭: "‬كنا‭ ‬قد‭ ‬انفصلنا،‭ ‬ومع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬مع‭ ‬أوغست‭".‬

وبررت‭ ‬جادا‭ ‬بينكيت‭ ‬فعلتها‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬في‭ ‬بالها‭ ‬أنها‭ ‬ستعود‭ ‬إلى‭ ‬زوجها‭ ‬سميث‭ ‬مجددًا،‭ ‬وقالت‭: "‬كنت‭ ‬أشعر‭ ‬بألم‭ ‬شديد‭ ‬وكنت‭ ‬مكسورة‭ ‬للغاية‭".‬