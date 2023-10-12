جادا سميث تفجر مفاجأة: ((أنا وويل منفصلان منذ عام 2016))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشفت النجمة الأمريكية جادا بينكيت سميث عن أسرار لم تكشفها مسبقًا حول علاقتها بزوجها النجم العالمي ويل سميث، في مذكراتها القادمة
Worthy ، والمقرر صدورها في الـ 17 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وأوضحت جادا أنها وسميث، يعيشان حياةً منفصلة تمامًا منذ العام 2016، أي بعد ما يقرب الـ 20 عامًا على زواجهما، لكن ذلك لا يعني طلاقهما، بل أنهما لم يعودا معًا بشكل رومانسي.
وفي مقابلة لها مع هدى قطب في برنامج Today Show ، ترويجًا لمذكراتها، سئلت جادا عن الأسباب التي دفعتها لإخفاء هذا الأمر عن متابعيها، لتجيب: "لسنا مستعدين بعد.. مازلنا نحاول السعي للتوصل إلى كيفية إقامة علاقة شراكة بيننا، أما فيما يتعلق بكيفية تقديم ذلك للناس؟ لم نكتشف ذلك بعد".
وحول ما إذا أدى قرارهما لانهيار علاقتهما، أجابت جادا: "لماذا انهارت؟ فبحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى العام 2016، كنا مرهقين من المحاولة.. أعتقد أننا كنا ما نزال عالقين في خيالنا بفكرة ما يتوجب على الطرف الآخر أن يكون عليه".
وشددت جادا أنها وزوجها لا يخططان للطلاق قانونيًّا، قائلة: "لقد قطعت وعدًا بأنه لن يكون هناك أي سبب يدعونا للطلاق، سوف نجد حلًّا لأي شيء.. وأنا لن أخلف هذا الوعد".
وبالعودة إلى العام 2020، كشفت جادا أنها كانت على علاقة عاطفية مع أوغست السينا، وذلك خلال حلقة جمعتها بسميث في برنامجها Red Table Talk .
وكشفت أن علاقتها مع أوغست السينا حدثت أثناء انفصالها عن سميث قبل حوالي أربع سنوات ونصف السنة، مضيفة: "كنا قد انفصلنا، ومع مرور الوقت، دخلت في علاقة مع أوغست".
وبررت جادا بينكيت فعلتها بأنه لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددًا، وقالت: "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".
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