في عيد ميلاده الـ 62.. كيف حافظ عمرو دياب على خصوصية حياته العائلية رغم ضغوط الشهرة؟

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- Akhbar Al Khaleej) احتفل الفنان عمرو دياب، الأربعاء الماضي بعيد ميلاده الـ 62، ويحظى عمرو دياب طوال مسيرته الفنية باهتمام خاص من الجمهور خاصة حول حياته العائلية، والتي زادت في الفترة الأخيرة بعد شهرة أبنائه وغيرها من التطورات التي شهدتها حياته العاطفية والعائلية.
ومن أكثر الصفات التي جعلت عمرو دياب يحافظ على خصوصية حياته العائلية هو ابتعاده عن الصخب والأزمات، بالإضافة إلى حرصه على استمرار علاقته الودية مع زوجاته السابقات، وهو الأمر الذي يلقى دائماً إعجاب الجمهور، خاصة بسبب علاقات الصداقة التي تجمع زوجاته السابقات أيضاً، ولم يتحدث أي منهما من قبل عن أسباب الانفصال أو عن الأزمات، ويحرص جميع الأطراف على تقديم رسائل إيجابية والابتعاد عن إثارة الازمات أو الخوض في تفاصيل الحياة العائلية لهم.
واشتهر الفنان عمرو دياب بحرصه على البقاء بعيداً عن الأضواء والبرامج، حيث أنه من النادر ظهوره في البرامج التلفزيونية أو إجراء الحوارات خاصة في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يحافظ على بريقه الفني دائماً، ويجعل الجمهور متشوق باستمرار إلى حفلاته وأعماله الفنية الجديدة، وساهمت هذه الطريقة في إبعاد حياة عمرو دياب الخاصة والعائلية عن نجوميته وأعماله الفنية، واكتفى بتقديم الدعم لأفراد أسرته من خلال الأغاني فقط، حيث ظهر في كليب "متخافيش" مع زوجته السابقة شيرين رضا، وكذلك ظهر في كليب "أماكن السهر" مع دينا الشربيني، بالإضافة إلى أغانيه وكليباته مع أبنائه.
ولم يتحدث عمرو دياب عن تفاصيل حياته الخاصة من قبل، حيث رفض في بداياته الحديث عن أسباب طلاقه من شيرين رضا رغم الاهتمام الإعلامي الكبير بهما وقتها، ونفس الأمر في علاقته بزوجته السابقة زينة عاشور، والدة أبنائه كنزي وعبدالله وجانا، والتي تفضل أيضاً البقاء بعيداً عن الأضواء مثله، ولم يتحدثا من قبل عن تفاصيل علاقتهما، وأخيراً علاقته مع دينا الشربيني، والتي حظيت باهتمام كبير من الجمهور في السنوات الأخيرة، ولكنهما انفصلا في هدوء أيضاً وبدون أزمات، واستمرت علاقتهما الودية بعد الانفصال وهو الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور.
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