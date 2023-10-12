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في عيد ميلاده الـ 62.. كيف حافظ عمرو دياب على خصوصية حياته العائلية رغم ضغوط الشهرة؟

10/12/2023 7:06:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفل‭ ‬الفنان‭ ‬عمرو‭ ‬دياب،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الـ‭ ‬62،‭ ‬ويحظى‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬باهتمام‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬خاصة‭ ‬حول‭ ‬حياته‭ ‬العائلية،‭ ‬والتي‭ ‬زادت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬شهرة‭ ‬أبنائه‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬حياته‭ ‬العاطفية‭ ‬والعائلية‭.‬

ومن‭ ‬أكثر‭ ‬الصفات‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬خصوصية‭ ‬حياته‭ ‬العائلية‭ ‬هو‭ ‬ابتعاده‭ ‬عن‭ ‬الصخب‭ ‬والأزمات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬علاقته‭ ‬الودية‭ ‬مع‭ ‬زوجاته‭ ‬السابقات،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يلقى‭ ‬دائماً‭ ‬إعجاب‭ ‬الجمهور،‭ ‬خاصة‭ ‬بسبب‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬زوجاته‭ ‬السابقات‭ ‬أيضاً،‭ ‬ولم‭ ‬يتحدث‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الانفصال‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬الأزمات،‭ ‬ويحرص‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬رسائل‭ ‬إيجابية‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬إثارة‭ ‬الازمات‭ ‬أو‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحياة‭ ‬العائلية‭ ‬لهم‭.‬

واشتهر‭ ‬الفنان‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬بحرصه‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الأضواء‭ ‬والبرامج،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬النادر‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬الحوارات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬بريقه‭ ‬الفني‭ ‬دائماً،‭ ‬ويجعل‭ ‬الجمهور‭ ‬متشوق‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬حفلاته‭ ‬وأعماله‭ ‬الفنية‭ ‬الجديدة،‭ ‬وساهمت‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬في‭ ‬إبعاد‭ ‬حياة‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬الخاصة‭ ‬والعائلية‭ ‬عن‭ ‬نجوميته‭ ‬وأعماله‭ ‬الفنية،‭ ‬واكتفى‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لأفراد‭ ‬أسرته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأغاني‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬كليب‭ "‬متخافيش‭" ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭ ‬شيرين‭ ‬رضا،‭ ‬وكذلك‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬كليب‭ "‬أماكن‭ ‬السهر‭" ‬مع‭ ‬دينا‭ ‬الشربيني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أغانيه‭ ‬وكليباته‭ ‬مع‭ ‬أبنائه‭.‬

ولم‭ ‬يتحدث‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياته‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬حيث‭ ‬رفض‭ ‬في‭ ‬بداياته‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬طلاقه‭ ‬من‭ ‬شيرين‭ ‬رضا‭ ‬رغم‭ ‬الاهتمام‭ ‬الإعلامي‭ ‬الكبير‭ ‬بهما‭ ‬وقتها،‭ ‬ونفس‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬علاقته‭ ‬بزوجته‭ ‬السابقة‭ ‬زينة‭ ‬عاشور،‭ ‬والدة‭ ‬أبنائه‭ ‬كنزي‭ ‬وعبدالله‭ ‬وجانا،‭ ‬والتي‭ ‬تفضل‭ ‬أيضاً‭ ‬البقاء‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الأضواء‭ ‬مثله،‭ ‬ولم‭ ‬يتحدثا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬علاقتهما،‭ ‬وأخيراً‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬دينا‭ ‬الشربيني،‭ ‬والتي‭ ‬حظيت‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ولكنهما‭ ‬انفصلا‭ ‬في‭ ‬هدوء‭ ‬أيضاً‭ ‬وبدون‭ ‬أزمات،‭ ‬واستمرت‭ ‬علاقتهما‭ ‬الودية‭ ‬بعد‭ ‬الانفصال‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬إعجاب‭ ‬الجمهور‭.‬

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