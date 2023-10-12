مانشيني يبحث عن فوزه الأول مع السعودية في نيجيريا

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- Akhbar Al Khaleej) الرياض - (أ ف ب): ضمن المرحلة الثالثة من استعداداته لكأس آسيا في كرة القدم، يخوض المنتخب السعودي الجمعة مباراة ودية ضد نيجيريا في مدينة بورتيماو البرتغالية، حيث يبحث مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني عن تحقيق فوزه الأول مع الأخضر.
ويأمل مانشيني في إيجاد التوليفة المناسبة التي سيعتمد عليها في المرحلة المقبلة، وخصوصاً مع اقتراب النهائيات القارية ويسبقها مباراتان في تصفيات كأس العالم خلال نوفمبر المقبل.
وكانت السعودية خاضت لقاءين وديين في مدينة نيوكاسل الإنجليزية في سبتمبر الماضي، بقيادة مانشيني، فخسرت الأول أمام كوستاريكا 1-3، والثاني أمام كوريا الجنوبية 0-1.
والتقى المنتخبان السعودي والنيجيري مرّة واحدة في 2010 في النمسا وانتهت بالتعادل السلبي.
ويقيم الأخضر خلال أيام فيفا معسكراً خارجياً في مدينة لاغوس بالبرتغال، يستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، سيخوض خلاله مباراة ودية ثانية أمام منتخب مالي يوم الثلاثاء المقبل.
واختار مانشيني 31 لاعباً بهدف الوقوف على مستويات أكبر عدد من اللاعبين، واشتملت القائمة على عدد من لاعبي الخبرة بقيادة سلمان الفرج، وبعض العناصر الشابة التي قدمت نفسها بشكل مميز مع المنتخب الأولمبي أثناء مشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، منهم محمد مران هداف المنتخب وفيصل الغامدي وزكريا هوساوي.
وفشل الأخضر في الخروج من دوامة الهزائم التي رافقته في مبارياته الست الأخيرة، بينها اثنتان في كأس الخليج أمام عُمان والعراق بنتيجة واحدة 1-2 في يناير الماضي، ثم في 4 مباريات ودية أمام فنزويلا وبوليفيا في مارس الماضي كلتيهما بنتيجة 1-2 أيضا، قبل الخسارة مجددا أمام كوستاريكا ثم كوريا الجنوبية.
وتلعب السعودية في المجموعة السادسة في كأس آسيا، إلى جانب منتخبات تايلاند وقيرغيزستان وسلطنة عُمان، آملة في إحراز لقبها الرابع بعد 1984، 1988 و1996.
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