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مانشيني يبحث عن فوزه الأول مع السعودية في نيجيريا

10/12/2023 7:06:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬استعداداته‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬يخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الجمعة‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬ضد‭ ‬نيجيريا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بورتيماو‭ ‬البرتغالية،‭ ‬حيث‭ ‬يبحث‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الأخضر‭.‬

ويأمل‭ ‬مانشيني‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬التوليفة‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬سيعتمد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭ ‬ويسبقها‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬خاضت‭ ‬لقاءين‭ ‬وديين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بقيادة‭ ‬مانشيني،‭ ‬فخسرت‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬كوستاريكا‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬والثاني‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬0‭-‬1‭.‬

والتقى‭ ‬المنتخبان‭ ‬السعودي‭ ‬والنيجيري‭ ‬مرّة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬وانتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

ويقيم‭ ‬الأخضر‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬فيفا‭ ‬معسكراً‭ ‬خارجياً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لاغوس‭ ‬بالبرتغال،‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬سيخوض‭ ‬خلاله‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬ثانية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬مالي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬

واختار‭ ‬مانشيني‭ ‬31‭ ‬لاعباً‭ ‬بهدف‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬واشتملت‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الخبرة‭ ‬بقيادة‭ ‬سلمان‭ ‬الفرج،‭ ‬وبعض‭ ‬العناصر‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬نفسها‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬منهم‭ ‬محمد‭ ‬مران‭ ‬هداف‭ ‬المنتخب‭ ‬وفيصل‭ ‬الغامدي‭ ‬وزكريا‭ ‬هوساوي‭.‬

وفشل‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دوامة‭ ‬الهزائم‭ ‬التي‭ ‬رافقته‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بينها‭ ‬اثنتان‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬أمام‭ ‬عُمان‭ ‬والعراق‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬فنزويلا‭ ‬وبوليفيا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬كلتيهما‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭-‬2‭ ‬أيضا،‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬مجددا‭ ‬أمام‭ ‬كوستاريكا‭ ‬ثم‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وتلعب‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬تايلاند‭ ‬وقيرغيزستان‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬آملة‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬لقبها‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬1984،‭ ‬1988‭ ‬و1996‭.‬

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