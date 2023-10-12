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إنتر يتقدم في ((القيمة السوقية)) ونابولي يحتفظ بالصدارة

10/12/2023 7:06:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبوظبي‭ - )‬وام‭(: ‬حافظ‭ ‬نابولي‭ ‬على‭ ‬صدارته‭ ‬لقائمة‭ ‬أعلى‭ ‬فرق‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬القيمة‭ ‬السوقية‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬تجاوز‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬جاره‭ ‬ومنافسه‭ ‬التقليدي‭ ‬ميلان‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاع‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬المسابقة‭.‬

وارتفعت‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬الإجمالية‭ ‬لفرق‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬4‭.‬58‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬إلى‭ ‬4.71‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬بزيادة‭ ‬2‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬التقييم‭ ‬السابق‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وشهد‭ ‬التقييم‭ ‬الجديد‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ترانسفير‭ ‬ماركت‮»‬‭ ‬العالمي‭ ‬لإحصائيات‭ ‬اللاعبين‭ ‬والفرق،‭ ‬ارتفاع‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬لـ15‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬روما‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬ولاتسيو‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الـ5‭ ‬التي‭ ‬تراجعت‭ ‬قيمتها‭ ‬السوقية‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬الجديد‭.‬

وعزز‭ ‬نابولي،‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬صدارته‭ ‬للقائمة‭ ‬بارتفاع‭ ‬قيمته‭ ‬السوقية‭ ‬من‭ ‬577‭.‬65‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬إلى‭ ‬587‭.‬75‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬بزيادة‭ ‬تبلغ‭ ‬1‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬رغم‭ ‬البداية‭ ‬المتراجعة‭ ‬لنابولي‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

واستفاد‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭ ‬الملحوظة‭ ‬في‭ ‬قيمته‭ ‬السوقية‭ (‬7.6 ‭%‬ ‭) ‬إلى‭ ‬563‭.‬35‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬ليتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬بفارق‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬ميلان،‭ ‬الذي‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمته‭ ‬السوقية‭ ‬2‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬543‭.‬25‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬تراجعت‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬لفريق‭ ‬روما‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬362‭.‬15‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬ليصبح‭ ‬أكبر‭ ‬الخاسرين‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬الجديد‭ ‬رغم‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بالقائمة،‭ ‬كما‭ ‬تراجعت‭ ‬قيمة‭ ‬يوفنتوس‭ ‬السوقية‭ ‬إلى‭ ‬420‭.‬20‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬ولاتسيو‭ ‬إلى‭ ‬280‭.‬28‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لاعبي‭ ‬المسابقة،‭ ‬حافظ‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمين‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬الأعلى‭ ‬قيمة‭ ‬سوقية‮»‬‭ ‬بـ120‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وهي‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬بعد‭ ‬مساهمته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬نابولي‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وفوزه‭ ‬بلقب‭ ‬هداف‭ ‬المسابقة‭.‬

ولكن‭ ‬أبرز‭ ‬ملامح‭ ‬التقييم‭ ‬الجديد‭ ‬للقيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للاعبي‭ ‬المسابقة،‭ ‬كان‭ ‬انضمام‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتهم‭ ‬السوقية‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وقفزت‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيز‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬مع‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وتصدره‭ ‬لقائمة‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬حاليا‭.‬

وانتزع‭ ‬مارتينيز‭ )‬26عاما‭( ‬بهذا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافاييل‭ ‬لياو‭ ‬مهاجم‭ ‬ميلان،‭ ‬الذي‭ ‬ظلت‭ ‬قيمته‭ ‬السوقية‭ ‬عند‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لكنه‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬القائمة‭.‬

وسجل‭ ‬مارتينيز‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬وصنع‭ ‬هدفين‭ ‬لزملائه‭ ‬في‭ ‬انتر‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬ياتين‭ ‬ديتل‭ ‬مدير‭ ‬‮«‬ترانسفير‭ ‬ماركت‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭: ‬‮«‬مارتينيز‭ ‬نجح‭ ‬بمفرده‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬رحيل‭ ‬إدين‭ ‬دجيكو‭ ‬وروميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬انتر‮»‬‭.‬

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