قمة ساخنة في لقاء النمسا وبلجيكافــرنسا والبرتغــال مــرشحتان للتأهــل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحققت‭ ‬وصيفة‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬بداية‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬وهزت‭ ‬الشباك‭ ‬خلالها‭ ‬11‭ ‬مرّة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تستقبل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭.‬

وستضمن‭ ‬فرنسا‭ ‬احدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭ ‬المباشرتين‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بحال‭ ‬فوزها،‭ ‬أو‭ ‬تعادلها‭ ‬مع‭ ‬خسارة‭ ‬اليونان‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬إيرلندا‭.‬

ويتأهل‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬العشر،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ألمانيا‭ ‬المضيفة‭ ‬وثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

وتملك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اليونان‭ ‬وهولندا‭ ‬تسع‭ ‬نقاط،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬الأخيرة‭ ‬لعبت‭ ‬مباراة‭ ‬أقل،‭ ‬فيما‭ ‬ستفقد‭ ‬إيرلندا‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬أمل‭ ‬الحلول‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مركزين،‭ ‬بحال‭ ‬خسارتها،‭ ‬أو‭ ‬تعادلها‭ ‬مع‭ ‬فوز‭ ‬هولندا‭. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لجبل‭ ‬طارق‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬الحلول‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مركزين‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تعاني‭ ‬هولندا‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬بعد‭ ‬خسارتها‭ ‬الافتتاحية‭ ‬المذلة‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬لاعبيها‭ ‬سفن‭ ‬بوتمان‭ ‬وماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬وفرانكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬وممفيس‭ ‬ديباي‭ ‬وكودي‭ ‬خاكبو‭.‬

وقبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭ ‬ستكون‭ ‬باكورة‭ ‬بطاقات‭ ‬التأهل‭ ‬برسم‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬فرنسا،‭ ‬البرتغال،‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬بلجيكا‭ ‬والنمسا‭.‬

لكن‭ ‬يتعيّن‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬مباريات‭ ‬الملحق‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬مارس‭ ‬لمعرفة‭ ‬هوية‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ24‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬ألمانيا‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬تأمل‭ ‬اليونان‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوتها‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬والثاني‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬عندما‭ ‬تحل‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬إيرلندا‭.‬

وتمني‭ ‬اليونان‭ ‬النفس‭ ‬بتعزيز‭ ‬حظوظها‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬وفض‭ ‬شراكة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬الاخيرة‭ ‬امام‭ ‬فرنسا‭. ‬وتلتقي‭ ‬اليونان‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬هولندا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬حاسمة‭ ‬على‭ ‬وصافة‭ ‬المجموعة‭.‬

قمة‭ ‬ساخنة‭ ‬بين‭ ‬النمسا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬

وتشهد‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬مواجهة‭ ‬طاحنة‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬بلجيكا‭ ‬ومضيفتها‭ ‬النمسا‭ ‬صاحبتي‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬بـ13‭ ‬نقطة‭. ‬وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬بينهما‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وسيتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬تلقائياً‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭.‬

وتعول‭ ‬بلجيكا‭ ‬على‭ ‬قائدها‭ ‬مهاجم‭ ‬روما‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬هوايته‭ ‬التهديفية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬كالياري‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭.‬

وسجّل‭ ‬لوكاكو‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬أسبوع‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬حيث‭ ‬منحه‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فروزينوني‭ (‬2-0‭) ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬قبل‭ ‬الماضي،‭ ‬وافتتح‭ ‬له‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬رباعيته‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬سيرفيت‭ ‬السويسري‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭) ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬وثنائية‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬كالياري‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

ورفع‭ ‬المهاجم‭ ‬السابق‭ ‬لتشلسي‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وإيفرتون‭ ‬الانكليزية‭ ‬وإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الايطالي‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬الاهداف‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاندية‭ ‬الى‭ ‬364‭ ‬هدفا،‭ ‬وبات‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بلجيكا‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬إروين‭ ‬فاندنبيرغ‭ (‬361‭).‬

وترغب‭ ‬بلجيكا‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬تأهلها‭ ‬قبل‭ ‬استضافتها‭ ‬السويد‭ ‬الثالثة‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬خوض‭ ‬النمسا‭ ‬التي‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬صفوفها‭ ‬قطب‭ ‬دفاع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬دافيد‭ ‬الابا‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬امام‭ ‬مضيفتها‭ ‬أذربيجان‭.‬

البرتغال‭ ‬مرشحة‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬

وتبدو‭ ‬البرتغال،‭ ‬بطلة‭ ‬2016،‭ ‬مرشحة‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لمواصلة‭ ‬علامتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬السابع‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬تستضيف‭ ‬مطاردتها‭ ‬المباشرة‭ ‬سلوفاكيا‭ (‬13‭ ‬نقطة‭).‬

وتسعى‭ ‬البرتغال،‭ ‬الوحيدة‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬واسكتلندا‭ ‬حققت‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬الى‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الارض‭ ‬والجمهور‭ ‬لحجز‭ ‬بطاقتها‭ ‬الى‭ ‬النهائيات،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬التعادل‭ ‬يكفيها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خسارة‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬الثالثة‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬أمام‭ ‬أيسلندا‭ ‬الخامسة‭ (‬6‭).‬

وتملك‭ ‬البرتغال‭ ‬الاسلحة‭ ‬اللازمة‭ ‬لحسم‭ ‬مواجهة‭ ‬الغد‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬قائدها‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬الايقاف‭ ‬مهاجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬غريمه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬ومهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الانكليزي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭ ‬وجناح‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ ‬وقائد‭ ‬يونايتد‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭.‬

وقال‭ ‬مدربها‭ ‬الاسباني‭ ‬روبرتو‭ ‬مارتينيس‭: ‬‮«‬بوسعنا‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭. ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬يعني‭ ‬التأهل‮»‬‭.‬

واستدعى‭ ‬مارتينيس‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المهاجم‭ ‬الواعد‭ ‬لبنفيكا‭ ‬جواو‭ ‬نيفيش‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭.‬

وعلق‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬على‭ ‬استدعائه‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬خطوة‭ ‬مستحقة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬للاعب‭ ‬واعد‭ ‬أصبح‭ ‬قائدا‭ ‬لفريق‭ ‬مثل‭ ‬بنفيكا‭ ‬واعتبر‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬قطب‭ ‬مدينة‭ ‬لشبونة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬غريمه‭ ‬بورتو‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬البرتغال‭ ‬قد‭ ‬ضربت‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬عندما‭ ‬أكرمت‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفتها‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬بتسعة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬قائدها‭ ‬الموقوف‭ ‬رونالدو،‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬جوتا‭ ‬ومهاجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬غونسالو‭ ‬راموش‭ ‬ومدافع‭ ‬سبورتينغ‭ ‬غونسالو‭ ‬إيناسيو‭.‬