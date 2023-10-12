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وزير التربية يستقبل الكابتن حمود سلطان

10/12/2023 7:06:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الكابتن‭ ‬حمود‭ ‬سلطان‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬الرياضي‭ ‬ومنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالكابتن‭ ‬حمود‭ ‬سلطان،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعطائه‭ ‬الرياضي‭ ‬والكروي‭ ‬والاجتماعي‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬المدرسية‭ ‬الرياضية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬اللاصفية‭.‬

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