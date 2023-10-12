وزير التربية يستقبل الكابتن حمود سلطان
التاريخ
10/12/2023 7:06:50 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم الكابتن حمود سلطان اللاعب السابق بنادي المحرق الرياضي ومنتخب البحرين الوطني لكرة القدم.
وقد رحب الوزير بالكابتن حمود سلطان، مشيدا بعطائه الرياضي والكروي والاجتماعي.
وقد تم خلال اللقاء بحث التعاون بين الطرفين في الفعاليات المدرسية الرياضية والأنشطة الطلابية اللاصفية.
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