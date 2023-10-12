إصابة ثلاثة أشخاص في حادث مروري باللوزي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تعرض‭ ‬شخصان‭ ‬وطفل‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬وقع‭ ‬بين‭ ‬ثلاث‭ ‬سيارات‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬الاولية‭ ‬للحادث‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬فتاة‭ ‬بحرينية‭ ‬كانت‭ ‬تقود‭ ‬سيارتها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللوزي‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬وأثناء‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الاشارات‭ ‬الضوئية‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬اصطدمت‭ ‬بحافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬يقودها‭ ‬آسيوي‭ ‬وبرفقته‭ ‬طفل،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬اصابة‭ ‬ركاب‭ ‬المركبتين‭ ‬بإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬وتضررت‭ ‬السيارتان‭ ‬بتلفيات‭ ‬إحداها‭ ‬كبيرة،‭ ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وقام‭ ‬افرادها‭ ‬بتسهيل‭ ‬سير‭ ‬السيارات‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور

وتم‭ ‬ازاحة‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسبابه‭.‬