إصابة ثلاثة أشخاص في حادث مروري باللوزي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: عبدالأمير السلاطنة
تعرض شخصان وطفل لإصابات متفرقة إثر حادث مروري وقع بين ثلاث سيارات ظهر أمس (الخميس) في منطقة اللوزي.
وتشير التفاصيل الاولية للحادث الى ان فتاة بحرينية كانت تقود سيارتها في منطقة اللوزي الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس وأثناء وصولها إلى إحدى الاشارات الضوئية في الشارع اصطدمت بحافلة صغيرة يقودها آسيوي وبرفقته طفل، نتج عن ذلك اصابة ركاب المركبتين بإصابات متفرقة وتضررت السيارتان بتلفيات إحداها كبيرة، وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة وقام افرادها بتسهيل سير السيارات إلى حين وصول شرطة المرور
وتم ازاحة المركبات من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.
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