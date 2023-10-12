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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ ثلاث حملات تفتيشية في محافظة العاصمة، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة ولا سيما قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأشارت إلى تنفيذ حملات تفتيشية في محافظة العاصمة حيث شاركت في الحملة الأولى وزارة العمل، فيما تم تنفيذ الحملة الثانية بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام، أما الحملة الثالثة فكانت بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومديرية شرطة المحافظة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www . lmra . gov . bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
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