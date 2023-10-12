إلزام مستأجر محل بـ((زايد)) سداد 10 آلاف دينار رسوما بلدية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وكانت‭ ‬بلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬رفعت‭ ‬دعواها‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬تشغل‭ ‬أحد‭ ‬المحلات‭ ‬ولم‭ ‬تقم‭ ‬بسداد‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬والتي‭ ‬قدرت‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬رغم‭ ‬مطالبتها‭ ‬بسداد‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬المستحق‭ ‬في‭ ‬ذمتها‭ ‬بموجب‭ ‬إخطار‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى،‭ ‬فطلبت‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بسداد‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬مع‭ ‬إلزامها‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصاريف

‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬قانونا‭ ‬أن‭ ‬تتكون‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للبلدية‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تحصلها‭ ‬مقابل‭ ‬الانـتـفاع‭ ‬بالمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارتها‭ ‬أو‭ ‬الإشراف‭ ‬عليها‭ ‬بمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬يصدر‭ ‬استــناداً‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬استيفاء‭ ‬رسوم‭ ‬للبلدية‭.‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬عبء‭ ‬الالتزام‭ ‬بأداء‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬شاغل‭ ‬الموقع‭ ‬الخاضع‭ ‬للرسم‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الشاغل‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬المالك‭ ‬والشاغل‭ ‬يقضي‭ ‬بغير‭ ‬ذلك،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬الشهرية‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المواقع‭ ‬المؤجرة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرسم‭ ‬البلدي‭ ‬بواقع‭ ‬10 % ‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية‭ ‬الشهرية‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬البلدية‭ ‬للموقع‭ ‬المؤجر،‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭ ‬طبيعة‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموقع‭ ‬وأيا‭ ‬كانت‭ ‬مدة‭ ‬الإيجار‭ ‬المحددة‭ ‬له‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الدائن‭ ‬إثبات‭ ‬الالتزام‭ ‬وعلى‭ ‬المدين‭ ‬إثبات‭ ‬التخلص‭ ‬منه،‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬الأراضي‭ ‬والمباني‭ ‬والمنشآت‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬كل‭ ‬بلدية‭ ‬تخضع‭ ‬للرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المقررة‭ ‬ – فيما‭ ‬عدا‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إعفاؤه‭ ‬منها‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ – وذلك‭ ‬تبعا‭ ‬لنوعية‭ ‬وطبيعة‭ ‬استغلال‭ ‬وإشغال‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬والمباني،‭ ‬وأن‭ ‬عبء‭ ‬الالتزام‭ ‬بأداء‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم،‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬شاغل‭ ‬الموقع‭ ‬الخاضع‭ ‬للرسم‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الشاغل‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬أقامت‭ ‬دعواها‭ ‬بطلب‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬إليها‭ ‬قيمة‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬وقدرها‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬للمحكمة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ - ‬تشغل‭ ‬محلا‭ ‬بمبني‭ ‬إداري‭ ‬وإنها‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بسداد‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬يونيو‭ ‬2016‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬والبالغ‭ ‬قدرها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬وكانت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬لم‭ ‬تمثل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬و‭ ‬لم‭ ‬تدفع‭ ‬دعوى‭ ‬المدعية‭ ‬بأي‭ ‬دفع‭ ‬ينال‭ ‬منها‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬إعلانها‭ ‬علي‭ ‬الوجه‭ ‬الذى‭ ‬رسمه‭ ‬القانون‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬تخلص‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬انشغال‭ ‬ذمتها‭ ‬بالدين‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬ولا‭ ‬يسع‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬وعلى‭ ‬سند‭ ‬مما‭ ‬تقدم‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تجيب‭ ‬المدعية‭ ‬إلى‭ ‬طلبها‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ - ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬وألزمتها‭ ‬المصاريف‭.‬