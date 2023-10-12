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إسرائيل تتوعد ((القضاء على قادة حماس)) وتستعد لهجوم بري

10/12/2023 7:06:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رئيسها‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬يستعد‭ ‬لهجوم‭ ‬بري‭ ‬يستهدف‭ ‬نشطاء‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬انتظار‭ ‬قرار‭ ‬رسمي‭.‬

وقال‭ ‬ريتشادر‭ ‬هيخت‭ ‬لصحفيين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نركز‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬قيادتهم‭ ‬العليا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬بل‭ ‬الحكومية‭ ‬أيضا‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬السنوار‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬مرتبطون‭ ‬مباشرة‮»‬‭ ‬بالعملية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭.‬

وتحدث‭ ‬كبير‭ ‬المتحدثين‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬دانيال‭ ‬هغاري‭ ‬لصحفيين‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬الجيش‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سحق‭ ‬قدرة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬العمل‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬من‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬السياج‭ ‬سيقتل‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬نشر‭ ‬الجيش‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

ويثير‭ ‬حشد‭ ‬القوات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬2005‭ ‬وتديره‭ ‬حماس‭ ‬منذ‭ ‬2007‭.

وينذر‭ ‬ذلك‭ ‬بمعارك‭ ‬مروعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شديدة‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬بالسكان‭ ‬وفي‭ ‬الأنفاق‭ ‬وبوجود‭ ‬رهائن‭. ‬

وقال‭ ‬المعلق‭ ‬السياسي‭ ‬عكيفا‭ ‬إلدار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تدخل‭ ‬غزة،‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حالة‭ ‬ستخرج‮»‬‭. ‬

وبدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬جوا‭ ‬وبرا‭ ‬وبحرا‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬السبت‭.‬

وأدى‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬1354‭ ‬شخصا‭ ‬وجرح‭ ‬6049‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بينما‭ ‬بلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200،‭ ‬وجرح‭ ‬3297‭ ‬شخصا‭.‬

وأطلقت‭ ‬حماس‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وفق‭ ‬الجيش‭.‬

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