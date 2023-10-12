ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان هاتفيا الحرب بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬‮«‬واس‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬تأكيده‭ ‬على‭ ‬مسامع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬تبذل‭ ‬الجهود‭ ‬الممكنة‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لوقف‭ ‬أعمال‭ ‬التصعيد‭ ‬الجاري‮»‬‭. ‬كما‭ ‬شدّد‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمصدر‭ ‬نفسه،‭ ‬على‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬المملكة‭ ‬الرافض‭ ‬لاستهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬بأيّ‭ ‬شكل‭ ‬وإزهاق‭ ‬أرواح‭ ‬الأبرياء،‭ ‬وعلى‭ ‬ضرورة‭ ‬مراعاة‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‮»‬‭. ‬

وشدّد‭ ‬الأمير‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬المملكة‭ ‬الثابت‭ ‬تجاه‭ ‬مناصرة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬الذي‭ ‬يكفل‭ ‬حصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لـ«واس‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬بأنّ‭ ‬الرجلين‭ ‬تباحثا‭ ‬في‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬ضدّ‭ ‬فلسطين‮»‬‭.

‬كما‭ ‬تحدّث‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬هاتفياً‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭. ‬وقال‭ ‬الأمير‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬38‭ ‬عاماً‭ ‬للرئيس‭ ‬التركي‭ ‬إنّ‭ ‬الرياض‭ ‬‮«‬تبذل‭ ‬جهوداً‭ ‬حثيثة‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬بهدف‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬لوقف‭ ‬أعمال‭ ‬التصعيد‭ ‬الجاري‮»‬‭. ‬ولاحقا،‭ ‬أفادت‭ ‬‮«‬واس‮»‬‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بأنّ‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬النافذ‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬بحثا‭ ‬خلاله‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الجاري‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال،‭ ‬بحسب‭ ‬واس،‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬الأبرياء‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬سعي‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬لعودة‭ ‬الاستقرار‭ ‬واستعادة‭ ‬مسار‭ ‬السلام‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‮»‬‭. ‬وشدّد‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬أو‭ ‬تعطيل‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬والمصالح‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‮»‬‭.‬