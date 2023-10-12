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الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة ((سيخرج عن السيطرة بسرعة))

10/12/2023 7:06:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ - ‬الوكالات‭: ‬حذر‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬سيخرج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬بسرعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المركز،‭ ‬مشيرا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭. ‬

وأعرب‭ ‬فابريتسيو‭ ‬كاربوني‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬مكثف‭ ‬يومي‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭.‬

وطلب‭ ‬كاربوني‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بدون‭ ‬كهرباء،‭ ‬قد‭ ‬تتحول‭ ‬المستشفيات‭ ‬إلى‭ ‬مشارح‮»‬،‭ ‬مبديا‭ ‬مخاوف‭ ‬خصوصا‭ ‬حيال‭ ‬المولودين‭ ‬في‭ ‬الحاضنات‭ ‬والمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬الأكسجين‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬غسل‭ ‬الكلى‭. ‬

وأحكمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬منذ‭ ‬2006‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الفقير‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬2 ‭,‬ 3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬فقطعت‭ ‬عنه‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬والإمدادات‭. ‬

وحذر‭ ‬كاربوني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬‮«‬سيخرج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬بسرعة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬لمنظمته‭ ‬بتوزيع‭ ‬مخزونها‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬الضرورية‭ ‬مثل‭ ‬البنزين‭ ‬لمولدات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والكلور‭ ‬لشبكة‭ ‬المياه‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬الأمنية‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالتنقل‭ ‬بحرية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬خيار‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اتفاق‭ (‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬العاملين‭ ‬الإنسانيين‭) ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬نثق‭ ‬به‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬مسعفين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬مذ‭ ‬بدء‭ ‬المعارك‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إقامة‭ ‬ممر‭ ‬إنساني‭ ‬لإدخال‭ ‬المواد‭ ‬الضرورية‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والوقود،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دعت‭ ‬إليه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضا‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أوضح‭ ‬كاربوني‭ ‬أن‭ ‬الاتصالات‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬بشأن‭ ‬الرهائن‭ ‬‮«‬متواصلة‮»‬‭ ‬ويومية،‭ ‬رافضا‭ ‬إعطاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بمكان‭ ‬وجودهم،‭ ‬التزاما‭ ‬بتقليد‭ ‬التكتم‭ ‬لديها‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬بصفتنا‭ ‬وسطاء‭ ‬محايدين،‭ ‬للقيام‭ ‬بزيارات‭ ‬إنسانية‭ ‬وتسهيل‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الرهائن‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلاتهم‭ ‬وتسهيل‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬محتملة‮»‬‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نتكلم‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬ندفع‭ ‬الأمور‭ ‬قدما‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نتفاوض‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التفاوض‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬لتبادل‭ ‬أسرى‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬عرض‭ ‬آخر‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬منظمة‭ ‬إنسانية‭. ‬

وذكّر‭ ‬كابورني‭ ‬بأن‭ ‬خطف‭ ‬رهائن‭ ‬محظور‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يفرض‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬محتجز‭ ‬فورا‭. ‬

كما‭ ‬بدأ‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬تحتجز‭ ‬عشرات‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والأجانب‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬ومدنيين‭ ‬وأطفال‭ ‬ونساء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قبضت‭ ‬عليهم‭ ‬خلال‭ ‬هجومها‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬السبت‭. ‬

وأحصت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬150‭ ‬رهينة‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬مازالوا‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ ‬وتجري‭ ‬عمليات‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الجثث‭. ‬

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