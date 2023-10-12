Friday, 13 October 2023 02:57 GMT

البحرين وجهة رائدة في ((التكنولوجيا المالية))مواهب بحرينية وأفكار خلاقة وفرص استثمارية هيأت المناخ الملائم

10/12/2023 7:06:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع الخدمات المالية أصبح اليوم المساهم الأكبر في اقتصاد المملكة

رفع تنـافـسـيـة المـرأة فــي مـجـالات عـلـوم المستقبل والتكـنـولوجـيـا المالـيـة


تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان

أكدت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬دلال‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2023‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬مميزات‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬منها‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وتمتعها‭ ‬ببيئة‭ ‬تشجع‭ ‬الإبداع‭ ‬والأفكار‭ ‬الخلاقة‭ ‬وتحتضن‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭.‬

وأضافت‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬أعمال‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬‭ - ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬برعاية‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وبشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ ‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬المساهم‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لتنميتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭.‬


ولفتت‭ ‬بوحجي،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بادرت‭ ‬مبكرا‭ ‬لتنظيم‭ ‬بيئة‭ ‬مساندة‭ ‬لتطوير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ولهذا‭ ‬رأينا‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬وضعت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬للنمو‭ ‬والتوسع‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تفخر‭ ‬بالمواهب‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬خبرات‭ ‬واهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬بالتكنولوجيا،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬اختيار‭ ‬مشاريع‭ ‬كبيرة‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنها‭ ‬مركز‭ ‬سيتي‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬وهذا‭ ‬المركز‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬1000‭ ‬مبرمج‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬مواهب‭ ‬بحرينية‭ ‬تمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬والتدريب‭ ‬المناسبين‭.‬

ويأتي‭ ‬المنتدى‭ ‬استجابة‭ ‬لعديد‭ ‬من‭ ‬المتغيرات‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬بروز‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬قطاعاً‭ ‬حيوياً‭ ‬ومتنامياً‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬حقق‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نجاحا‭ ‬بارزا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬لقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحديث‭ ‬المستمر‭ ‬لأطره‭ ‬التنظيمية،‭ ‬مع‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬رائدة‭ ‬مثل‭ ‬البيئة‭ ‬الرقابية‭ ‬التجريبية‭.‬

وساهم‭ ‬نجاح‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬مباشرة‭ ‬نوعية‭ ‬ومستدامة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬مبادرة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬كأول‭ ‬مركز‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬إذ‭ ‬اكتسبت‭ ‬البحرين‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وناقش‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬‮«‬تحولات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬للمرأة‭: ‬الرحلات‭ ‬المهنية‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬القصص‭ ‬الملهمة‭ ‬للنساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يتنقلن‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ويستكشفن‭ ‬مساراتهن‭ ‬المهنية‭ ‬ورحلاتهن‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتبادلوا‭ ‬الخبرات‭ ‬والعقبات‭ ‬والنجاحات،‭ ‬وقدموا‭ ‬رؤى‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬المهندسة‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬جمعان‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات،‭ ‬إن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬لخلق‭ ‬الفرص‭ ‬للجنسين،‭ ‬وإيماناً‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأضافت‭ ‬جمعان،‭ ‬إن‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬تختص‭ ‬باقتراح‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتشجيع‭ ‬ورفع‭ ‬تنافسية‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وبما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬واقتراح‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬والأنظمة‭ ‬المناسبة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬لتواكب‭ ‬احتياجات‭ ‬التقدم‭ ‬التقني‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬واقتراح‭ ‬مجالات‭ ‬التطوير‭ ‬وآليات‭ ‬تنظيم‭ ‬خدمات‭ ‬الاحتضان‭ ‬والمسرعات‭ ‬والمحفزات‭ ‬لتشمل‭ ‬المشاريع‭ ‬الإبداعية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اقتراح‭ ‬تطوير‭ ‬ضوابط‭ ‬ومعايير‭ ‬التمويل‭ ‬لصناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمحافظ‭ ‬المالية‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬واستثمار‭ ‬شبكات‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬للتوجه‭ ‬نحو‭ ‬قطاعات‭ ‬التقنية‭ ‬الرقمية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية،‭ ‬تحدث‭ ‬المشاركون‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬والتمويل‭ ‬المدمج‭: ‬تمكين‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‮»‬،‭ ‬ففي‭ ‬عصر‭ ‬التطور‭ ‬المالي،‭ ‬أكد‭ ‬المشاركون‭ ‬الإمكانات‭ ‬التحويلية‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬والتمويل‭ ‬المدمج‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬وناقشوا‭ ‬كيف‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الأساليب‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬المشهد‭ ‬المالي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬لتشمل‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬السابق‭.‬

وأكد‭ ‬نزار‭ ‬معروف،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للتسويق‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬أكثر‭ ‬ابتكارًا‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القوة‭ ‬التنافسية‭ ‬للبحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وأضاف‭ ‬معروف،‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخراً‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭
‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المستدامة‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تمثل‭ ‬فصلا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح،‭ ‬ونتطلع‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬للأبحاث‭ ‬والتطوير‭ ‬للمعلومات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتحتضن‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬116‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬فيما‭ ‬تشتمل‭ ‬محفظة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المبتكرة‭ ‬مثل‭ ‬بنفت‭ ‬بي،‭ ‬والشيكات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ومنصة‭ ‬اعرف‭ ‬عميلك‭ ‬إلكترونيا‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تجربة‭ ‬سلسلة‭ ‬لمستخدميها‭. ‬كما‭ ‬تدير‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬أيضًا‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬قاعدة‭ ‬للبيانات‭ ‬الائتمانية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الائتمان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬لطيفة‭ ‬محمد،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبرنامج‭ ‬موهوبي‭ ‬الأمل‭ ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬جاء‭ ‬بهدف‭ ‬نقل‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬الموهوبين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬حاضنة‭ ‬لمجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وأضافت‭ ‬محمد،‭ ‬يسهم‭ ‬برنامج‭ ‬موهوبي‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الفرص‭ ‬والدعم‭ ‬للمشاركين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬والتثقيف‭ ‬والفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬المستقبلية‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬أريج‭ ‬الشكر‭ ‬مدير‭ ‬صندوق‭ ‬الصناديق‭ ‬‮«‬الواحة‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬أهمية‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لقطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬وذلك‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬تمويل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتخدم‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬لتسهيل‭ ‬التمويل‭ ‬وتقدم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬أكبر‭.‬

وأضافت‭ ‬الشكر،‭ ‬يعد‭ ‬‮«‬الواحة‮»‬‭ ‬صندوقا‭ ‬سياديا‭ ‬بحرينيا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬نمو‭ ‬صناعة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الاستثماري‭ ‬المحلي‭ ‬ودعم‭ ‬تطوير‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ويتم‭ ‬إدارة‭ ‬استثمارات‭ ‬صندوق‭ ‬الواحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭.‬

MENAFN12102023000055011008ID1107234792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث