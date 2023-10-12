البحرين وجهة رائدة في ((التكنولوجيا المالية))مواهب بحرينية وأفكار خلاقة وفرص استثمارية هيأت المناخ الملائم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

رفع تنـافـسـيـة المـرأة فــي مـجـالات عـلـوم المستقبل والتكـنـولوجـيـا المالـيـة





تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان

أكدت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬دلال‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2023‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬مميزات‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬منها‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وتمتعها‭ ‬ببيئة‭ ‬تشجع‭ ‬الإبداع‭ ‬والأفكار‭ ‬الخلاقة‭ ‬وتحتضن‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭.‬

وأضافت‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬أعمال‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬‭ - ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬برعاية‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وبشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ – ‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬المساهم‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لتنميتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭.‬





ولفتت‭ ‬بوحجي،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بادرت‭ ‬مبكرا‭ ‬لتنظيم‭ ‬بيئة‭ ‬مساندة‭ ‬لتطوير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ولهذا‭ ‬رأينا‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬وضعت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬للنمو‭ ‬والتوسع‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تفخر‭ ‬بالمواهب‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬خبرات‭ ‬واهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬بالتكنولوجيا،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬اختيار‭ ‬مشاريع‭ ‬كبيرة‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنها‭ ‬مركز‭ ‬سيتي‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬وهذا‭ ‬المركز‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬1000‭ ‬مبرمج‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬مواهب‭ ‬بحرينية‭ ‬تمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬والتدريب‭ ‬المناسبين‭.‬

ويأتي‭ ‬المنتدى‭ ‬استجابة‭ ‬لعديد‭ ‬من‭ ‬المتغيرات‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬بروز‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬قطاعاً‭ ‬حيوياً‭ ‬ومتنامياً‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬حقق‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نجاحا‭ ‬بارزا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬لقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحديث‭ ‬المستمر‭ ‬لأطره‭ ‬التنظيمية،‭ ‬مع‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬رائدة‭ ‬مثل‭ ‬البيئة‭ ‬الرقابية‭ ‬التجريبية‭.‬

وساهم‭ ‬نجاح‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬مباشرة‭ ‬نوعية‭ ‬ومستدامة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬مبادرة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬كأول‭ ‬مركز‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬إذ‭ ‬اكتسبت‭ ‬البحرين‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وناقش‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬‮«‬تحولات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬للمرأة‭: ‬الرحلات‭ ‬المهنية‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬القصص‭ ‬الملهمة‭ ‬للنساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يتنقلن‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ويستكشفن‭ ‬مساراتهن‭ ‬المهنية‭ ‬ورحلاتهن‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتبادلوا‭ ‬الخبرات‭ ‬والعقبات‭ ‬والنجاحات،‭ ‬وقدموا‭ ‬رؤى‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬المهندسة‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬جمعان‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات،‭ ‬إن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬لخلق‭ ‬الفرص‭ ‬للجنسين،‭ ‬وإيماناً‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأضافت‭ ‬جمعان،‭ ‬إن‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬تختص‭ ‬باقتراح‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتشجيع‭ ‬ورفع‭ ‬تنافسية‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬وبشكل‭ ‬خاص‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وبما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬واقتراح‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬والأنظمة‭ ‬المناسبة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬لتواكب‭ ‬احتياجات‭ ‬التقدم‭ ‬التقني‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬واقتراح‭ ‬مجالات‭ ‬التطوير‭ ‬وآليات‭ ‬تنظيم‭ ‬خدمات‭ ‬الاحتضان‭ ‬والمسرعات‭ ‬والمحفزات‭ ‬لتشمل‭ ‬المشاريع‭ ‬الإبداعية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اقتراح‭ ‬تطوير‭ ‬ضوابط‭ ‬ومعايير‭ ‬التمويل‭ ‬لصناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمحافظ‭ ‬المالية‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬واستثمار‭ ‬شبكات‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬للتوجه‭ ‬نحو‭ ‬قطاعات‭ ‬التقنية‭ ‬الرقمية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية،‭ ‬تحدث‭ ‬المشاركون‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬والتمويل‭ ‬المدمج‭: ‬تمكين‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‮»‬،‭ ‬ففي‭ ‬عصر‭ ‬التطور‭ ‬المالي،‭ ‬أكد‭ ‬المشاركون‭ ‬الإمكانات‭ ‬التحويلية‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬والتمويل‭ ‬المدمج‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي،‭ ‬وناقشوا‭ ‬كيف‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الأساليب‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬المشهد‭ ‬المالي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬لتشمل‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬السابق‭.‬

وأكد‭ ‬نزار‭ ‬معروف،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للتسويق‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬أكثر‭ ‬ابتكارًا‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القوة‭ ‬التنافسية‭ ‬للبحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وأضاف‭ ‬معروف،‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخراً‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭

‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المستدامة‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تمثل‭ ‬فصلا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح،‭ ‬ونتطلع‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬للأبحاث‭ ‬والتطوير‭ ‬للمعلومات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتحتضن‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬116‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬فيما‭ ‬تشتمل‭ ‬محفظة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المبتكرة‭ ‬مثل‭ ‬بنفت‭ ‬بي،‭ ‬والشيكات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ومنصة‭ ‬اعرف‭ ‬عميلك‭ ‬إلكترونيا‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تجربة‭ ‬سلسلة‭ ‬لمستخدميها‭. ‬كما‭ ‬تدير‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬أيضًا‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬قاعدة‭ ‬للبيانات‭ ‬الائتمانية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الائتمان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬لطيفة‭ ‬محمد،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبرنامج‭ ‬موهوبي‭ ‬الأمل‭ ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬جاء‭ ‬بهدف‭ ‬نقل‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬الموهوبين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬حاضنة‭ ‬لمجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وأضافت‭ ‬محمد،‭ ‬يسهم‭ ‬برنامج‭ ‬موهوبي‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الفرص‭ ‬والدعم‭ ‬للمشاركين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬والتثقيف‭ ‬والفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬المستقبلية‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬أريج‭ ‬الشكر‭ ‬مدير‭ ‬صندوق‭ ‬الصناديق‭ ‬‮«‬الواحة‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬أهمية‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لقطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬وذلك‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬تمويل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتخدم‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬لتسهيل‭ ‬التمويل‭ ‬وتقدم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬أكبر‭.‬

وأضافت‭ ‬الشكر،‭ ‬يعد‭ ‬‮«‬الواحة‮»‬‭ ‬صندوقا‭ ‬سياديا‭ ‬بحرينيا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬نمو‭ ‬صناعة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الاستثماري‭ ‬المحلي‭ ‬ودعم‭ ‬تطوير‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ويتم‭ ‬إدارة‭ ‬استثمارات‭ ‬صندوق‭ ‬الواحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭.‬