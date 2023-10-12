((البحرين الإسلامي)) ينظم فعالية ((تمويل الاستبدال)) بمجمعه المالي بالبديع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الإسلامي (
BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، عن كونه أول بنك على صعيد مملكة البحرين يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن خدمة تمويل الاستبدال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي ستنطلق اعتبارًا من شهر أكتوبر 2023.
وتم مؤخراً عقد مراسم توقيع الاتفاقية بحضور كل من ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي وإيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وفي سياق متصل، ينظم البنك فعالية «تمويل الاستبدال» بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من الجمعة 13 أكتوبر وحتى السبت 14 أكتوبر، من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً. وتهدف هذه الفعالية إلى توفير حلول ميسرة لتمويل الاستبدال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتكون متوافرة تحت سقف واحد بالمجمع المالي للبنك في البديع من أجل ضمان راحة الزبائن عبر تقديم خدمة سريعة لهم والإجابة على جميع استفساراتهم بخصوص تمويل الاستبدال.
وفي هذا الصدد، صرّح ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلاً: «يسرنا أن نكون أول بنك في البحرين يتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لإطلاق تمويل الاستبدال للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية، حيث من شأن هذه الشراكة أن تُمكننا من تقديم المزيد من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تلبي احتياجات زبائننا من المواطنين الكرام. كما ويسعدنا أن نكون أول بنك ينظم هذه النوعية من الفعاليات بالتعاون مع الهيئة من أجل خدمة المواطنين وتقديم خدمات سريعة ومتميزة لهم».
من جانبها، أكدت إيمان المرباطي سعادتها بالبدء الفعلي في التعاون مع البنوك الإسلامية في تقديم خدمة جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمتقاعدين بذات الأحكام والشروط الواردة في القوانين التأمينية وتعديلاتها، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وهو ما يعد جزءًا من مسؤوليتنا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ما لهذه الشراكة الاستراتيجية من أبعاد نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة ضمن جهود فريق البحرين.
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