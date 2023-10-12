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((البحرين الإسلامي)) ينظم فعالية ((تمويل الاستبدال)) بمجمعه المالي بالبديع

10/12/2023 7:06:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوقع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشأن‭ ‬خدمة‭ ‬تمويل‭ ‬الاستبدال‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وتم‭ ‬مؤخراً‭ ‬عقد‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬وإيمان‭ ‬المرباطي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬ينظم‭ ‬البنك‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬تمويل‭ ‬الاستبدال‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬وحتى‭ ‬السبت‭ ‬14‭ ‬أكتوبر،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬وحتى‭ ‬6‭ ‬مساءً‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬ميسرة‭ ‬لتمويل‭ ‬الاستبدال‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬لتكون‭ ‬متوافرة‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬بالمجمع‭ ‬المالي‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬البديع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬راحة‭ ‬الزبائن‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬سريعة‭ ‬لهم‭ ‬والإجابة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬استفساراتهم‭ ‬بخصوص‭ ‬تمويل‭ ‬الاستبدال‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرّح‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لإطلاق‭ ‬تمويل‭ ‬الاستبدال‭ ‬للمؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬وأصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬أن‭ ‬تُمكننا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والتي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬زبائننا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الكرام‭. ‬كما‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬ينظم‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬سريعة‭ ‬ومتميزة‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬إيمان‭ ‬المرباطي‭ ‬سعادتها‭ ‬بالبدء‭ ‬الفعلي‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬بذات‭ ‬الأحكام‭ ‬والشروط‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬التأمينية‭ ‬وتعديلاتها،‭ ‬وتفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬من‭ ‬أبعاد‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬

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