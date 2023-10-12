((النفط والبيئة)) تشارك في الدورة السادسة لأسبوع الطاقة الروسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك فيحان محمد الفيحاني القائم بأعمال وكيل وزارة النفط والسفير أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير البحرين في موسكو، في الدورة السادسة للمنتدى الدولي «أسبوع الطاقة الروسي» المنعقد في موسكو خلال الفترة من 11-13 أكتوبر 2023، والذي يتمحور هذا العام حول موضوع «الواقع الجديد للطاقة في عالم المستقبل».
وتضمن المنتدى فعاليات متعددة، منها ورشات عمل ومحاضرات وجلسات حوارية، حيث شارك في المنتدى شخصيات رفيعة المستوى من روسيا ومن دول أجنبية وعربية ورؤساء شركات ومنظمات دولية للطاقة وخبراء يمثلون العديد من الشركات الروسية والعالمية.
وشارك أكثر من 4 الاف مشارك في فعاليات المنتدى حيث شملت مواضيع تختص بالتنمية المستدامة وتطور صناعة الوقود والطاقة والتحول الرقمي في القطاع النفطي.
وناقش المنتدى التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الطاقة في الاقتصاد ومشاكل التنمية وبرامج آفاق تطوير الطاقة العالمي، كما تمت مناقشة المسائل المتعلقة بمشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ والتحول الرقمي لصناعة الطاقة وتدريب الكوادر وأزمة الطاقة في العالم.
MENAFN12102023000055011008ID1107234790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.