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((النفط والبيئة)) تشارك في الدورة السادسة لأسبوع الطاقة الروسي

10/12/2023 7:06:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬فيحان‭ ‬محمد‭ ‬الفيحاني‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والسفير‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الساعاتي‭ ‬سفير‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬للمنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬الطاقة‭ ‬الروسي‮»‬‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11-13‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬يتمحور‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬الواقع‭ ‬الجديد‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وتضمن‭ ‬المنتدى‭ ‬فعاليات‭ ‬متعددة،‭ ‬منها‭ ‬ورشات‭ ‬عمل‭ ‬ومحاضرات‭ ‬وجلسات‭ ‬حوارية،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬شخصيات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬ومن‭ ‬دول‭ ‬أجنبية‭ ‬وعربية‭ ‬ورؤساء‭ ‬شركات‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬للطاقة‭ ‬وخبراء‭ ‬يمثلون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الروسية‭ ‬والعالمية‭.‬

وشارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬الاف‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬مواضيع‭ ‬تختص‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتطور‭ ‬صناعة‭ ‬الوقود‭ ‬والطاقة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭.‬

وناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ومشاكل‭ ‬التنمية‭ ‬وبرامج‭ ‬آفاق‭ ‬تطوير‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمي،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشاكل‭ ‬انتقال‭ ‬الطاقة‭ ‬وحماية‭ ‬المناخ‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لصناعة‭ ‬الطاقة‭ ‬وتدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬وأزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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