عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين وزارتي خارجية البحرين وكازاخستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الودية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والمتنامية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬قاسم‭ ‬جومارت‭ ‬توكاييف،‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬كازاخستان‭.‬

واستعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬منذ‭ ‬إقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬الرسمية‭ ‬وعقد‭ ‬المشاورات‭ ‬المنتظمة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬اتفاقية‭ ‬ومذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬موقعة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬البلدين‭ ‬للحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬مخرجات‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وعضويتهما‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ومنتدى‭ ‬حوار‭ ‬التعاون‭ ‬الآسيوي،‭ ‬ومؤتمر‭ ‬التفاعل‭ ‬وإجراءات‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ (‬سيكا‭)‬،‭ ‬وحرصهما‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الحضارات‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بيك‭ ‬بكاييف،‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬كازاخستان،‭ ‬اعتزاز‭ ‬بلاده‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬والمتميزة‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تنميتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭ ‬والازدهار‭.‬