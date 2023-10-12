عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين وزارتي خارجية البحرين وكازاخستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عُقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان، برئاسة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعلي بيك بكاييف، نائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان، وذلك في العاصمة أستانا.
وخلال الاجتماع، أشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالعلاقات الودية الوثيقة والمتنامية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تقدم وازدهار على مختلف الأصعدة والمستويات بفضل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل ثلاثة عقود، وسبل تعزيزها من خلال تبادل الزيارات الرسمية وعقد المشاورات المنتظمة، وتفعيل أكثر من 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الصديقين.
كما تمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار دعم البلدين للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا الوسطى في ضوء مخرجات قمة جدة الأخيرة، وعضويتهما الفاعلة في منظمة التعاون الإسلامي، ومنتدى حوار التعاون الآسيوي، ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا)، وحرصهما المشترك على ترسيخ الأمن والسلام والحوار بين الحضارات ودعم التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد علي بيك بكاييف، نائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان، اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة والمتميزة مع مملكة البحرين، والحرص المشترك على تنميتها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء والازدهار.
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