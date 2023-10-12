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خلال اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي.. النائب الصالح:الاحتلال وصمة عار على الإنسانية والمجتمع الدولي

10/12/2023 7:06:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬عباس‭ ‬الصالح‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬فلسطين‭ ‬التابعة‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي‭ ‬بمقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحضير‭ ‬للجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الثالث،‭ ‬والمقرر‭ ‬عقدها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أدان‭ ‬الصالح‭ ‬بشدة‭ ‬التصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والقدس،‭ ‬مطالباً‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وقف‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والأعمال‭ ‬الاستفزازية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬والالتزام‭ ‬بقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمسؤوليات‭ ‬الدولة‭ ‬القائمة‭ ‬بالاحتلال،‭ ‬وتحلي‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بمسئولياته‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وبين‭ ‬الصالح‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬ضرورة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لجميع‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشريف،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬النظر‭ ‬بعين‭ ‬العقل‭ ‬والحكمة‭ ‬في‭ ‬أطول‭ ‬احتلال‭ ‬عرفه‭ ‬التاريخ‭ ‬لاحتلال‭ ‬الصهاينة‭ ‬لفلسطين،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتلال‭ ‬هو‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬على‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يكفل‭ ‬إنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬التاريخي‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين،‭ ‬والذي‭ ‬استمر‭ ‬لعقود‭ ‬طويلة‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬جميع‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وفى‭ ‬مقدمتها‭ ‬اقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشريف،‭ ‬وانهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لكامل‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يسعى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والدول‭ ‬الكبرى‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬إلى‭ ‬إلزام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستمرة‭ ‬وأعمال‭ ‬العنف‭ ‬وسفك‭ ‬دماء‭ ‬الأبرياء‭.‬

وقال‭: ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬حيال‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ليس‭ ‬بجديد‭ ‬وهناك‭ ‬ازدواجية‭ ‬في‭ ‬المعايير،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬الغربي‭ ‬منحاز‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬ملف‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬كأداة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الدول،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬إنما‭ ‬نتيجة‭ ‬التحقير‭ ‬والقمع‭ ‬والظلم‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬الغربي‭ ‬مرتبك‭ ‬ويدعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬دعما‭ ‬مطلقا،‭ ‬ويحزن‭ ‬فقط‭ ‬لقتلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ويغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬القتل‭ ‬والإجرام‭ ‬الذي‭ ‬يمارس‭ ‬على‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

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