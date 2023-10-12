الدفاع المدني: البدء في استقبال المراجعين في فرع المجمع الأمني بالمحرق اعتبارا من الأحد القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني البدء في استقبال المراجعين الكرام بفرعها الخدماتي في المجمع الأمني بمحافظة المحرق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري، من الساعة 7:30 صباحاً حتى 2:00 مساءً خلال أيام الدوام الرسمي.
وتنوه الإدارة العامة للدفاع المدني بأنه يمكن للعملاء
حجز موعد مسبق عن طريق تطبيق «مواعيد»، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والمقترحات عن طريق برنامج «تواصل»، كما يمكن الاستفسار والاطلاع على الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات في المجمع الأمني بمنطقة المحرق على مركز الاتصال 17461100.
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