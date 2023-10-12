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الدفاع المدني: البدء في استقبال المراجعين في فرع المجمع الأمني بالمحرق اعتبارا من الأحد القادم

10/12/2023 7:06:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬المراجعين‭ ‬الكرام‭ ‬بفرعها‭ ‬الخدماتي‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الأمني‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬2‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭.‬

وتنوه‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بأنه‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء
حجز‭ ‬موعد‭ ‬مسبق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬مواعيد‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الشكاوى‭ ‬والمقترحات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفسار‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬مركز‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الأمني‭ ‬بمنطقة‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬17461100‭.‬

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