المحامي راشد آل بن علي: ((السجون المفتوحة)) يبرز اسم البحرين على المستوى الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭: ‬ينسجم‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤية‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ويؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬كل‭ ‬الإصلاحات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادرة‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بدور‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬وإبراز‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬