المحامي راشد آل بن علي: ((السجون المفتوحة)) يبرز اسم البحرين على المستوى الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المحامي الدكتور راشد عبدالله آل بن علي أن تطبيق برنامج السجون المفتوحة والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، من أجل إصلاح وتأهيل المحكومين وإعادة دمجهم في المجتمع بأحدث البرامج والنظم الحديثة المتبعة على مستوى العالم بعد خضوعهم لإجراءات من شأنها تسمح للمحكومين بالخروج والعودة مرة أخرى لحين ضمان اندماجهم في المجتمع بشكل سليم وضمان عدم العودة للجريمة، يفتح الطريق للمحكومين بحياة جديدة ومشاركة إيجابية في بناء الوطن.
وأضاف في تصريح له: ينسجم ذلك مع أهداف ورؤية المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ويؤكد حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تطبيق كل الإصلاحات على جميع الأصعدة والدور الذي يقوم به مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة في تطبيق مبادرة السجون المفتوحة حيث تقوم وزارة الداخلية بدور استراتيجي في دمج المستفيدين في المجتمع بما يعزز الأمن المجتمعي وإبراز اسم مملكة البحرين على المستوى الدولي.
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