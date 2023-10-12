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المحامي راشد آل بن علي: ((السجون المفتوحة)) يبرز اسم البحرين على المستوى الدولي

10/12/2023 7:06:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المحامي‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إصلاح‭ ‬وتأهيل‭ ‬المحكومين‭ ‬وإعادة‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بأحدث‭ ‬البرامج‭ ‬والنظم‭ ‬الحديثة‭ ‬المتبعة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬خضوعهم‭ ‬لإجراءات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسمح‭ ‬للمحكومين‭ ‬بالخروج‭ ‬والعودة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لحين‭ ‬ضمان‭ ‬اندماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬سليم‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬العودة‭ ‬للجريمة،‭ ‬يفتح‭ ‬الطريق‭ ‬للمحكومين‭ ‬بحياة‭ ‬جديدة‭ ‬ومشاركة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭.

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭: ‬ينسجم‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤية‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ويؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬كل‭ ‬الإصلاحات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادرة‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بدور‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬وإبراز‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

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