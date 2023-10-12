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وزير المالية يلقي بيان المجموعة العربية والمالديف أمام لجنة التنمية في اجتماع البنك الدولي بالمغرب

10/12/2023 7:06:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لاستضافتها‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭. ‬وأكد‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭ ‬لصالح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالرؤية‭ ‬الجديدة‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬الهادفة‭ ‬على‭ ‬صعيدٍ‭ ‬عالمي‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬وتعزيز‭ ‬مساعي‭ ‬الازدهار‭ ‬والرخاء‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتنموية‭ ‬والبيئية‭ ‬لصالح‭ ‬الجميع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬الثامن‭ ‬بعد‭ ‬المائة‭ ‬باسم‭ ‬دول‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬والمالديف،‭ ‬والتي‭ ‬تمثلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬ضمن‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬السنوية‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭.‬ونوه‭ ‬بدور‭ ‬مجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاعات‭ ‬الغذاء‭ ‬والطاقة،‭ ‬وتمكين‭ ‬القدرات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وحماية‭ ‬التنوع‭ ‬البيئي‭ ‬والطبيعة،‭ ‬وتسريع‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬مرحباً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بزيادة‭ ‬القدرة‭ ‬التمويلية‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬التنمية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬البلدان‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلولٍ‭ ‬مبتكرة‭ ‬وداعمة‭ ‬لعملية‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬المتاحة‭ ‬وتنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحفيز‭ ‬استثمارات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتوفير‭ ‬التمويل‭ ‬الملائم‭ ‬له‭ ‬والبيئة‭ ‬التشريعية‭ ‬المحفزة‭ ‬للنمو،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وبنوك‭ ‬التنمية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف،‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬الأخرى،‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬لدعم‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمختلف‭ ‬التحديات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭.‬

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