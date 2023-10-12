جداريات تراثية في معرض إكسبو 2023 الدوحة

(MENAFN
- Asdaf News)
الدوحة – أصداف نيوز:
تعكس الجداريات التراثية المبدعة في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة ثراء البيئة القطرية وتعرف الزائرين من مختلف مناطق العالم بالتراث الغني الذي تتمتع به الدولة.
ونفذ الجداريات الفنية الموجودة في المعرض الفنانان عبدالرحمن المطوع ومبارك المالك بالتعاون بين هيئة متاحف قطر ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان).
وحملت الجداريات الفنية التي حرص أغلب الزوار على مشاهدتها والوقوف أمامها إعجابا، مواضيع مرتبطة بالتراث القطري، والأصالة والثقافة، والبيئة المحلية ودلالات للبر والبحر ونشاط الغوص للبحث عن اللؤلؤ، وكذلك تحمل رموزا للأسرة والتراث، مع إضافة لمسات حول العمارة القطرية القديمة والمباني الحديثة كما تم استخدام نباتات من البيئة القطرية، كزهرة الشفلح، والنخيل.
وتكمن أهمية الجداريات في كونها أسلوبا لتدوين التراث وتوثيق ما تمر به الدول خلال فترة زمنية معينة، كما تعد وسيلة للتعبير عن الفنان، ودوره في المجتمع.
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