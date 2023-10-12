جداريات تراثية في معرض إكسبو 2023 الدوحة

الدوحة – أصداف نيوز:

تعكس الجداريات التراثية المبدعة في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة ثراء البيئة القطرية وتعرف الزائرين من مختلف مناطق العالم بالتراث الغني الذي تتمتع به الدولة.

ونفذ الجداريات الفنية الموجودة في المعرض الفنانان عبدالرحمن المطوع ومبارك المالك بالتعاون بين هيئة متاحف قطر ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان).

وحملت الجداريات الفنية التي حرص أغلب الزوار على مشاهدتها والوقوف أمامها إعجابا، مواضيع مرتبطة بالتراث القطري، والأصالة والثقافة، والبيئة المحلية ودلالات للبر والبحر ونشاط الغوص للبحث عن اللؤلؤ، وكذلك تحمل رموزا للأسرة والتراث، مع إضافة لمسات حول العمارة القطرية القديمة والمباني الحديثة كما تم استخدام نباتات من البيئة القطرية، كزهرة الشفلح، والنخيل.

وتكمن أهمية الجداريات في كونها أسلوبا لتدوين التراث وتوثيق ما تمر به الدول خلال فترة زمنية معينة، كما تعد وسيلة للتعبير عن الفنان، ودوره في المجتمع.