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المملكة تدخل موسوعة“غينيس” بأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم

10/12/2023 3:30:43 PM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

سجّلت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الزراعة، بدخول إحدى المزارع الإرشادية التابعة للوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجدّدة بوادي بن هشبل في منطقة عسير؛ قائمة موسوعة غينيس” العالمية للأرقام القياسية؛ كأكبر مزرعة في العالم من حيث المساحة.

وتسلّم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شهادة التسجيل في الموسوعة العالمية، خلال الحفل الذي أقامه برنامج ريف السعودية بهذه المناسبة، في مقره بالرياض اليوم، بحضور معالي نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، والأمين العام لبرنامج“ريف السعودية” الأستاذ غسان بكري، إضافة إلى عدد من قيادات ومنسوبي الوزارة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة (3204182) مترًا مربعًا، وتنقسم إلى قسمين، يوجد بكلٍ منهما خزان خرساني بسعة (500) متر مكعب، بالإضافة إلى شبكة ري أوتوماتيكية لكافة المزروعات بالحقلين، كما تحتوي المزرعة على (5) بيوت محمية مكيفة، إلى جانب عدد من المباني.

وتعتمد المزرعة في ري المحاصيل على المياه المعالجة، وتتم عملية الري على عدة مراحل، بواسطة خبراء ومختصين في كافة التخصصات، مثل“الري، والتسميد، والوقاية، والمعدات”؛ للإشراف والوقوف على كل العمليات الزراعية بالمزرعة، من خلال (50) حقلاً لأشجار الفاكهة، بالإضافة إلى (20) حقلاً أخرى سيتم استصلاحها وزراعتها مستقبلًا.

وتحتوي المزرعة على محورٍ لزراعة وإنتاج البرسيم، إلى جانب زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل والفواكه، من أبرزها، الليمون، البرتقال، اليوسفي، الرمان، العنب، التين، اللوزيات، والزيتون، بالإضافة إلى حقول التجارب والتي تحاوي على العديد من الأصناف الزراعية المتنوعة.–واس

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