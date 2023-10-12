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أبو عبيدة: نتوعد العدو الإسرائيلي بثمن باهظ

10/12/2023 3:16:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توعد الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة الجيش الإسرائيلي اذا حاول الدخول إلى قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في تسجيل مصورأن "معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية".
وأضاف "أكدنا أن المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى".

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