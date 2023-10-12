أبو عبيدة: نتوعد العدو الإسرائيلي بثمن باهظ

أبو عبيدة: نتوعد العدو الإسرائيلي بثمن باهظ
التاريخ
10/12/2023 3:16:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توعد الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة الجيش الإسرائيلي اذا حاول الدخول إلى قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة في تسجيل مصورأن "معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية".
وأضاف "أكدنا أن المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى".
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