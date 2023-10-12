المفوضية الأوروبية ترفض إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، بأنه لا يمكن للمفوضية إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، داعيا تل أبيب رغم ذلك إلى "مراعاة القانون الدولي".
وقال مامر ردا على الصحفيين الأوروبيين في بروكسل اليوم الخميس: "لا يمكن للمفوضية الأوروبية إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، بما في ذلك وقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن جميع سكان القطاع".
وذكر صحفي إيطالي في المؤتمر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتهمت روسيا في أكتوبر 2022 بتنفيذ ضربات للبنية التحتية الأوكرانية، واصفة إياها بأنها "جرائم حرب".
وأعقب ذلك سؤال عما إذا كانت المفوضية الأوروبية مستعدة لاعتبار قطع المياه والكهرباء والوقود عن النساء والأطفال في غزة أنه "عمل إرهابي خالص".
روسيا اليوم
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