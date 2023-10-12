المفوضية الأوروبية ترفض إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، بأنه لا يمكن للمفوضية إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، داعيا تل أبيب رغم ذلك إلى "مراعاة القانون الدولي".

وقال مامر ردا على الصحفيين الأوروبيين في بروكسل اليوم الخميس: "لا يمكن للمفوضية الأوروبية إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، بما في ذلك وقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن جميع سكان القطاع".

وذكر صحفي إيطالي في المؤتمر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتهمت روسيا في أكتوبر 2022 بتنفيذ ضربات للبنية التحتية الأوكرانية، واصفة إياها بأنها "جرائم حرب".

وأعقب ذلك سؤال عما إذا كانت المفوضية الأوروبية مستعدة لاعتبار قطع المياه والكهرباء والوقود عن النساء والأطفال في غزة أنه "عمل إرهابي خالص".

روسيا اليوم