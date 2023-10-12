كتائب القسام تعلن قصف عسقلان برشقة صاروخية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم الخميس، قصف عسقلان برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين، وذلك أثناء ظهور الناطق باسمها "أبو عبيدة" بالصوت والصورة.

وأفادت كتائب القسام بقصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين، في حين كان "أبو عبيدة" يلقي كلمة بالصوت والصورة، متوعدا فيها العدو الإسرائيلي بثمن باهظ إذا حاول الدخول إلى غزة.

وفي وقت سبق كلمة "أبو عبيدة"، أكدت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "قصف عسقلان وأسدود المحتلتين بعشرات الصواريخ ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".

