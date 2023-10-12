كتائب القسام تعلن قصف عسقلان برشقة صاروخية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم الخميس، قصف عسقلان برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين، وذلك أثناء ظهور الناطق باسمها "أبو عبيدة" بالصوت والصورة.
وأفادت كتائب القسام بقصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين، في حين كان "أبو عبيدة" يلقي كلمة بالصوت والصورة، متوعدا فيها العدو الإسرائيلي بثمن باهظ إذا حاول الدخول إلى غزة.
وفي وقت سبق كلمة "أبو عبيدة"، أكدت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "قصف عسقلان وأسدود المحتلتين بعشرات الصواريخ ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".
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