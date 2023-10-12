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الحكومة تصدر قرارا نتيجة الأحداث الراهنة

10/12/2023 3:16:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين تأجيل استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو الدولي ضمن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب المقرر عقده في 23 من الشهر الحالي، إلى إشعار آخر.
وبين المبيضين اليوم الخميس أن قرار التأجيل جاء مشتركًا بين الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو)، نتيجة الأحداث الراهنة في المنطقة.

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