مقتل رقيب إسرائيلي خلال اشتباكات في غلاف غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل الرقيب شارون رحماني خلال اشتباكات في غلاف غزة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل الرقيب شارون رحماني خلال اشتباكات في غلاف غزة، وكان يعمل محققا في وحدة النقب المركزي،
وبذلك يرتفع عدد قتلى عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس إلى 47.
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