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مقتل رقيب إسرائيلي خلال اشتباكات في غلاف غزة

10/12/2023 3:16:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل الرقيب شارون رحماني خلال اشتباكات في غلاف غزة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل الرقيب شارون رحماني خلال اشتباكات في غلاف غزة، وكان يعمل محققا في وحدة النقب المركزي،
وبذلك يرتفع عدد قتلى عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس إلى 47.




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