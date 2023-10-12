الأردنية للطيران : سافر من عمان الى القاهره ابتداء من 127 دينار

الأردنية للطيران : سافر من عمان الى القاهره ابتداء من 127 دينار
التاريخ
10/12/2023 3:16:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت الشركة الأردنية للطيران عن عروض سفر من عمان الى القاهره ابتداء من 127 دينار شامل 30 كيلو مجانا .
للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاسفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
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