هجوم مسلح في القدس واصابات بين شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 6 من عناصر شرطة الاحتلال في عملية إطلاق النار تجاه مركز للشرطة في باب الساهرة بمدينة القدس.
وأكد ذلك ناطقون باسم شرطة الاحتلال في القدس في تقرير أولي لهم، مع الإشارة إلى ورود بلاغ قبل قليل عن إطلاق نار باتجاه محطة شاليم في منطقة القدس.
وعلى إثر ذلك، تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة بقيادة قائد منطقة القدس إلى مكان الحادث.
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