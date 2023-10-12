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هجوم مسلح في القدس واصابات بين شرطة الاحتلال

10/12/2023 3:16:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 6 من عناصر شرطة الاحتلال في عملية إطلاق النار تجاه مركز للشرطة في باب الساهرة بمدينة القدس.
وأكد ذلك ناطقون باسم شرطة الاحتلال في القدس في تقرير أولي لهم، مع الإشارة إلى ورود بلاغ قبل قليل عن إطلاق نار باتجاه محطة شاليم في منطقة القدس.
وعلى إثر ذلك، تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة بقيادة قائد منطقة القدس إلى مكان الحادث.

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