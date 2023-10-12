Thursday, 12 October 2023 11:28 GMT

كتائب القسام تعلن قصف بئر السبع برشقة صاروخية

10/12/2023 3:16:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس قصف بئر السبع برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة.
يأتي هذا القصف والتسلل بعد توعد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة الجيش الإسرائيلي بدفع ثمن باهظ اذا حاول الدخول إلى قطاع غزة.
وأكد استعداد كتائب القسام للهجوم والدفاع.
وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع.




MENAFN12102023000208011052ID1107233879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث