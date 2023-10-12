كتائب القسام تعلن قصف بئر السبع برشقة صاروخية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس قصف بئر السبع برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة.
يأتي هذا القصف والتسلل بعد توعد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة الجيش الإسرائيلي بدفع ثمن باهظ اذا حاول الدخول إلى قطاع غزة.
وأكد استعداد كتائب القسام للهجوم والدفاع.
وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع.
MENAFN12102023000208011052ID1107233879
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.