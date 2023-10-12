الجيش الإسرائيلي يقتل امرأة فلسطينية ويصيب ابنها بالرصاص في رام الله

الجيش الإسرائيلي يقتل امرأة فلسطينية ويصيب ابنها بالرصاص في رام الله
التاريخ
10/12/2023 3:16:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل مواطنة فلسطينية وإصابة نجلها مساء اليوم الخميس برصاص القوات الإسرائيلية في استهداف المركبة التي كانا يستقلانها أثناء مرورهما قرب يبرود، شمال شرق رام الله.
وأشارت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، إلى "استشهاد المواطنة الفلسطينية رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (37 عاما) برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله".
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