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الجيش الإسرائيلي يقتل امرأة فلسطينية ويصيب ابنها بالرصاص في رام الله

10/12/2023 3:16:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل مواطنة فلسطينية وإصابة نجلها مساء اليوم الخميس برصاص القوات الإسرائيلية في استهداف المركبة التي كانا يستقلانها أثناء مرورهما قرب يبرود، شمال شرق رام الله.
وأشارت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، إلى "استشهاد المواطنة الفلسطينية رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (37 عاما) برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله".




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