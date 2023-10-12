كشف تفاصيل استدعاء رئيس الشاباك قبل ساعات من طوفان الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية، بأنه قبل ساعات قليلة من بدء الهجوم، تلقى الجيش الإسرائيلي والشاباك إشارات ضعيفة حول حركة المسلحين على خط التماس وتم استدعاء رئيس الشاباك لمقر المنظمة.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، في الليلة بين الجمعة والسبت، تم إجراء محادثة هاتفية بمشاركة رئيس الأركان وجنرالات آخرين، كما ورد أمس في القناتين 11 و13 الإسرائيليتين.

وأضاف الموقع، أدرك الشاباك أن شيئا ما يحدث، ووصل رئيس الجهاز رونين بار إلى مقر المنظمة ليلا، وبقي هناك حتى اندلاع الهجوم.

وتشير تقارير الشاباك، إلى أنه لم يعتقد أن هذه عملية واسعة النطاق لحماس، بل هي إشارة ضعيفة، وجرى الحديث عن إمكانية إطلاق صواريخ أو تسلل محدود جدا.

روسيا اليوم