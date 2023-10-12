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الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

10/12/2023 3:16:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي.

وقام الجيش بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، ليصبح عدد القتلى من الجنود الآن 245 جنديا، حيث ذكر أنه من بين الجنود القتلى هناك جنديات أيضا.

روسيا اليوم


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