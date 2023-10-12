الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/12/2023 3:16:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي.
وقام الجيش بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، ليصبح عدد القتلى من الجنود الآن 245 جنديا، حيث ذكر أنه من بين الجنود القتلى هناك جنديات أيضا.
روسيا اليوم
MENAFN12102023000208011052ID1107233875
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.