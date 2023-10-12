إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب شاب (33 عاما) بالرصاص الحي، اليوم الخميس، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكرمصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة بيت أمر، اندلعت إثرها مواجهات عنيفة في منطقة صافا، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاصتين في الصدر والكتف، تم نقله بواسطة الإسعاف الى أحد المستشفيات القريبة ووصفت إصابته بالخطرة.

وأضاف، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.