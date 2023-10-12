Thursday, 12 October 2023 11:27 GMT

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

10/12/2023 3:16:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب شاب (33 عاما) بالرصاص الحي، اليوم الخميس، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكرمصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة بيت أمر، اندلعت إثرها مواجهات عنيفة في منطقة صافا، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاصتين في الصدر والكتف، تم نقله بواسطة الإسعاف الى أحد المستشفيات القريبة ووصفت إصابته بالخطرة.

وأضاف، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

MENAFN12102023000205011050ID1107233874

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث