إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب شاب (33 عاما) بالرصاص الحي، اليوم الخميس، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وذكرمصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة بيت أمر، اندلعت إثرها مواجهات عنيفة في منطقة صافا، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاصتين في الصدر والكتف، تم نقله بواسطة الإسعاف الى أحد المستشفيات القريبة ووصفت إصابته بالخطرة.
وأضاف، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.
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