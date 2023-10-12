إصابتان بالرصاص إحداهما خطيرة في مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم

إصابتان بالرصاص إحداهما خطيرة في مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم
التاريخ
10/12/2023 3:16:15 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر ببيت لحم عبد الحليم جعافرة إن طفلا (14 عاما) أصيب برصاصة في الصدر، بينما أصيب طفل آخر في الفخذ، مضيفا أن إصابة أحدهما خطيرة.
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