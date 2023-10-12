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إصابتان بالرصاص إحداهما خطيرة في مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم

10/12/2023 3:16:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات على المدخل الشمالي لبيت لحم.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر ببيت لحم عبد الحليم جعافرة إن طفلا (14 عاما) أصيب برصاصة في الصدر، بينما أصيب طفل آخر في الفخذ، مضيفا أن إصابة أحدهما خطيرة.

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