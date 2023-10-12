الاحتلال ينصب بوابة حديدية على أراضي سيلة الظهر جنوب جنين

وذكرت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، نصبت بوابة عسكرية عند الحاجز العسكري المتمركز على أراضي البلدة قرب موقع مستعمرة "حوميش" المخلاة، الرابط بين جنين ونابلس .

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.