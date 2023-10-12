بريطانيا ترسل سفينتين حربيتين لدعم الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) لندن /PNN / وكالات - أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الخميس، بأن بريطانيا سترسل سفينتين إلى الشرق الأوسط لدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مصادر لوكالة رويترز، فإن بريطانيا سترسل سفينتين حربيتين إلى شرق المتوسط وستبدأ طلعات جوية ضمن دعمها العسكري لـ"إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت اليوم، وصول حاملة طائرات أمريكية إلى الكيان بإيعاز من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونفذ الجيش الأمريكي على متن هذه الحاملة، التي تحمل عشرات الطائرات الحربية ومئات الجنود الأمريكيين،

طلعات جوية في عموم اجواء الكيان، عقب وصولها.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم السادس على التولي، شن عدوان عسكري على قطاع غزة، ويشدد من حصاره المفروض من جميع الجهات.

وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم، عند الساعة 1.00 ظهرا، عن استشهاد 1354 مواطناً واصابة 6049 مواطنا اخر بجراح مختلفة، جراء العدوان.



