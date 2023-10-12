Thursday, 12 October 2023 11:27 GMT

بريطانيا ترسل سفينتين حربيتين لدعم الاحتلال

10/12/2023 3:16:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن /PNN / وكالات - أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الخميس، بأن بريطانيا سترسل سفينتين إلى الشرق الأوسط لدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مصادر لوكالة رويترز، فإن بريطانيا سترسل سفينتين حربيتين إلى شرق المتوسط وستبدأ طلعات جوية ضمن دعمها العسكري لـ"إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت اليوم، وصول حاملة طائرات أمريكية إلى الكيان بإيعاز من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونفذ الجيش الأمريكي على متن هذه الحاملة، التي تحمل عشرات الطائرات الحربية ومئات الجنود الأمريكيين،
طلعات جوية في عموم اجواء الكيان، عقب وصولها.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم السادس على التولي، شن عدوان عسكري على قطاع غزة، ويشدد من حصاره المفروض من جميع الجهات.

وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم، عند الساعة 1.00 ظهرا، عن استشهاد 1354 مواطناً واصابة 6049 مواطنا اخر بجراح مختلفة، جراء العدوان.


MENAFN12102023000205011050ID1107233870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث