تبنتها الجبهة الشعبية : اصابة عدد من شرطة الاحتلال بالرصاص واستشهاد منفذها

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN/

تبنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنفيذ عملية اطلاق النار باتجاه مركز شرطة في مدينة القدس.

واعلنت الجبهة الشعبية في بيانات تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن عملية اطلاق النار حيث اعلن عن اسم منفذها وهو الشاب خالد المحتسب من بلدة بيت حنينا.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت حنينا وحاصرت منزل الشاب المحتسب قبل ان تقوم بمداهمته وتفتيشه.

وكان الاحتلال قد اعلن اصابة عددا من افراد شرطة الاحتلال بجروح مختلفة حيث

أصيب جنديان إسرائيليان

قبل ان يستشهد المنفذ برصاص قوات الاحتلال





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه المنفذ ما أدى إلى استشهاده على الفور، واعتقال جثمانه إلى جهة غير معروفة.

وسائل إعلام عبرية، أفادت من جهتها، بأن احدى الإصابات بين قوات الاحتلال وصفت جراحه بالخطيرة.

وذكرت أن المنفذ استخدم سـلاح مصنع يدويا من نوع "كارلو".

واستنفرت قوات الاحتلال بعشرات الجنود والجيبات

في مكان ومحيط العملية، وفي الشوارع المجاورة، كما أغلقت أزقات وطرق في البلدة القديمة بالحواجز الحديدية.