تبنتها الجبهة الشعبية : اصابة عدد من شرطة الاحتلال بالرصاص واستشهاد منفذها

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة /PNN/
تبنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنفيذ عملية اطلاق النار باتجاه مركز شرطة في مدينة القدس.
واعلنت الجبهة الشعبية في بيانات تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن عملية اطلاق النار حيث اعلن عن اسم منفذها وهو الشاب خالد المحتسب من بلدة بيت حنينا.
وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت حنينا وحاصرت منزل الشاب المحتسب قبل ان تقوم بمداهمته وتفتيشه.
وكان الاحتلال قد اعلن اصابة عددا من افراد شرطة الاحتلال بجروح مختلفة حيث
أصيب جنديان إسرائيليان
قبل ان يستشهد المنفذ برصاص قوات الاحتلال
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه المنفذ ما أدى إلى استشهاده على الفور، واعتقال جثمانه إلى جهة غير معروفة.
وسائل إعلام عبرية، أفادت من جهتها، بأن احدى الإصابات بين قوات الاحتلال وصفت جراحه بالخطيرة.
وذكرت أن المنفذ استخدم سـلاح مصنع يدويا من نوع "كارلو".
واستنفرت قوات الاحتلال بعشرات الجنود والجيبات
في مكان ومحيط العملية، وفي الشوارع المجاورة، كما أغلقت أزقات وطرق في البلدة القديمة بالحواجز الحديدية.
MENAFN12102023000205011050ID1107233869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.