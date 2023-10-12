أسعار الغاز في أوروبا تحلّق!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في تعاملات بعد ظهيرة اليوم الخميس بواقع 10%، مسجلة 560 دولارا للألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر نوفمبر المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 10.8% إلى 559.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

وقبل ذلك جرى تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق في مستهل تعاملات اليوم عند 505.7 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية.