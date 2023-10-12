أسعار الغاز في أوروبا تحلّق!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في تعاملات بعد ظهيرة اليوم الخميس بواقع 10%، مسجلة 560 دولارا للألف متر مكعب.
وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر نوفمبر المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 10.8% إلى 559.5 دولار لكل ألف متر مكعب.
وقبل ذلك جرى تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق في مستهل تعاملات اليوم عند 505.7 دولار لكل ألف متر مكعب.
ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية.
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