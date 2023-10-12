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تباين مؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم الأميركية

10/12/2023 3:16:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها على تباين، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر، على الرغم من انحسار الضغوط الرئيسية على الأسعار، ما يزيد الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بلا تغيير الشهر المقبل.


وقالت وزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر قد استقر عند 3.7 % على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.1 % على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات وهي أدنى قراءة في أكثر من عامين.


وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 3.6 % في سبتمبر الماضي.


وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 0.4% مقابل 0.6 % في أغسطس .

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