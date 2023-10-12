رشقات صاروخية كبيرة تجاه الأراضي المحتلة

رشقات صاروخية كبيرة تجاه الأراضي المحتلة
التاريخ
10/12/2023 3:00:11 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أطلقت فصائل
المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، رشقات صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه الاراضي
المحتلة.
ودوت صافرات الإنذار
في بئر السبع المحتلة.
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