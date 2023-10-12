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رشقات صاروخية كبيرة تجاه الأراضي المحتلة

10/12/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أطلقت فصائل
المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، رشقات صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه الاراضي
المحتلة.

ودوت صافرات الإنذار
في بئر السبع المحتلة.

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