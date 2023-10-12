5 أكاديميين اردنيين ضمن أفضل العلماء عالميا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أدرج تصنيف ستانفورد العالمي 5 باحثين من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ضمن أفضل 2 بالمئة من العلماء المتميزين في العالم.

والباحثون هم:

الدكتور وميض الطائي، مصنف ضمن 2 بالمئة من العلماء الأكثر تأثيرا عالميا للمرة الرابعة على التوالي في تخصص بيولوجيا السرطانات، وله 80 بحثا منشورا في قاعدة بيانات "سكوبس" العالمية في تطوير علاجات بديلة للسرطان تعتمد على النواتج الطبيعية المشتقة من النباتات والاغذية الوظيفية المضادة للسرطان.

- الدكتور محمد حمدان، تخصص هندسة ميكانيكية- علوم حرارية، وله 132 بحثا منشورة في قاعدة بيانات "سكوبس" العالمية، ومن أهم إنجازاته البحثية استخدام النانو تكنولوجي في تعقيم وتحلية المياه، تحسن أداء الواح الكهروضوئية باستخدام النانو تكنولوجي، تخزين الطاقة الحرارية، الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، وانتاج واستخدام الوقود الحيوي.

- الدكتور مهند ابوالرز الحاصل على شهادة الدكتوراه تخصص أمراض القلب والشرايين، وله 59 بحثا منشورة في "سكوبس" العالمية، وحاصل على جائزة أفضل بحث في الشرق الاوسط عام 2019، وحصل على العديد من الجوائز في مجال البحث العلمي في جامعة العلوم التطبيقية سواء على مستوى الكلية او الجامعة.

- الدكتورة فاطمة عفيفي تخصص صيدلة، ولها 165 بحثا منشورة في "سكوبس"، و تعتبر رائدة في عمل الأبحاث العلمية في المنتجات النباتية الطبيعية كبديل او مكمل للأدوية.

- الدكتور ابراهيم مشعل تخصص الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء والشبكات اللاسلكية، وله 28 بحثا منشورة في "سكوبس"، ومن انجازاته نشر أوراق بحثية متميزة في مجال انترنت الأشياء يتم الاستشهاد بها في العديد من الأوراق العلمية العالمية، وتعتبر مرجعا رصينا في هذا التخصص.

يذكر أن تصنيف "ستانفورد" لأفضل 2 بالمئة من علماء العالم هو تصنيف عالمي يصدر سنويا من مجموعة من العلماء في جامعة ستانفورد الأميركية العريقة، ويعتمد على الأبحاث المدرجة في قاعدة بيانات "سكوبس" ودار النشر العالمية "سيفير".

ويتم تصنيف أفضل 2 بالمئة من علماء العالم على عدد من المعايير تشمل: عدد الأبحاث في المجلات الرصينة وعدد الاستشهادات الكلي للباحث، وعدد الاستشهادات لكل بحث، ومعايير أخرى تساهم في تحديد الباحثين الأكثر تأثيرا.