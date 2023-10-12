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الرئيس السيسي: مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة على تأمين نفسها بفضل الله

10/12/2023 2:38:32 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة بفضل الله وقادرة على تأمين نفسها ولم يستطع أحد المساس بها.







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