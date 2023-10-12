الرئيس السيسي: مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة على تأمين نفسها بفضل الله

الرئيس السيسي: مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة على تأمين نفسها بفضل الله
التاريخ
10/12/2023 2:38:32 PM
(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن مصر ستظل باقية وصامدة وقادرة بفضل الله وقادرة على تأمين نفسها ولم يستطع أحد المساس بها.
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