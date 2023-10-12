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الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية هى قضية العرب كلهم والشعب الفلسطينى صامد على أرضه

10/12/2023 2:38:32 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب كلهم وقضية القضايا والشعب الفلسطيني صامد على أرضه.







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