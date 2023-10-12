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السفير الروسى لدى بيروت: لا حديث الآن حول إجلاء رعايانا من لبنان

10/12/2023 2:38:29 PM
(MENAFN- Youm7) نفى السفير الروسى لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن الحديث لا يدور في الوقت الراهن بشأن إجلاء الرعايا الروس من لبنان، مشيرا إلى سيتم وضع الآليات المناسبة فى حال تأزم الوضع.

وقال روداكوف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: " لا يدور حديث حتى الآن عن إجلاء المواطنين الروس من لبنان، ولكن سنضع بالتعاون مع الجانب اللبنانى الآليات المثلى لإجلاء المواطنين الروس في حال تفاقم الوضع"، مؤكدا أن رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في بيروت لم يتسلم أي طلبات لإجلاء مواطني روسيا المقيمين في لبنان.


وأضاف:" يتصل مواطنونا بالقسم القنصلي بالسفارة لمعرفة الخطط المحتملة لوحدة الاستجابة السريعة لتنظيم إجراءات الإخلاء في حالة تصاعد التوتر، ونحن نقدم جميع المعلومات اللازمة حول الأسئلة المطروحة".








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