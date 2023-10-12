السفير الروسى لدى بيروت: لا حديث الآن حول إجلاء رعايانا من لبنان

(MENAFN
- Youm7) نفى السفير الروسى لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن الحديث لا يدور في الوقت الراهن بشأن إجلاء الرعايا الروس من لبنان، مشيرا إلى سيتم وضع الآليات المناسبة فى حال تأزم الوضع.
وقال روداكوف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: " لا يدور حديث حتى الآن عن إجلاء المواطنين الروس من لبنان، ولكن سنضع بالتعاون مع الجانب اللبنانى الآليات المثلى لإجلاء المواطنين الروس في حال تفاقم الوضع"، مؤكدا أن رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في بيروت لم يتسلم أي طلبات لإجلاء مواطني روسيا المقيمين في لبنان.
وأضاف:" يتصل مواطنونا بالقسم القنصلي بالسفارة لمعرفة الخطط المحتملة لوحدة الاستجابة السريعة لتنظيم إجراءات الإخلاء في حالة تصاعد التوتر، ونحن نقدم جميع المعلومات اللازمة حول الأسئلة المطروحة".
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