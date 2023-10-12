روسيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى البحث عن تسوية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

MENAFN - Youm7) دعت وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبى إلى الانخراط فى البحث عن تسوية للصراع الفلسطينى - الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الخميس/ - إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن ينخرط فى عملية البحث عن تسوية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى المستمر، وإلا فإن ملايين اللاجئين سيتدفقون على دول الاتحاد الأوروبي.



وأضافت زاخاروفا، "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبى أول من يشارك فى السعى إلى تسوية سلمية لأنه إذا فشل فى قول شيء جوهرى لدعم السبل السياسية والدبلوماسية نحو حل الوضع، فإن ملايين اللاجئين سوف يشقون طريقًا إلى دول الاتحاد الأوروبى ".



وأشارت إلى أن وضع اللاجئين كان مشابها عندما كانت الصراعات تتكشف فى سوريا وليبيا واليمن ودول أخرى فى المنطقة.



وكانت زاخاروفا قد صرحت فى وقت سابق من اليوم بأن واشنطن ولندن مسئولتان عن التصعيد الأخير فى الشرق الأوسط.



وأوضحت أن الدول المجاورة لإسرائيل وفلسطين هى نفسها ضحايا لهذا الوضع..قائلة "علينا أن نبحث عن الطرف الذى يتحمل المسئولية الحقيقية عن هذا الوضع الجاني، بالطبع، هو العالم الأنجلوسكسوني، المتمثل فى الولايات المتحدة وبريطانيا".