روسيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى البحث عن تسوية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

(MENAFN
- Youm7) دعت وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبى إلى الانخراط فى البحث عن تسوية للصراع الفلسطينى - الإسرائيلي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الخميس/ - إنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن ينخرط فى عملية البحث عن تسوية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى المستمر، وإلا فإن ملايين اللاجئين سيتدفقون على دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت زاخاروفا، "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبى أول من يشارك فى السعى إلى تسوية سلمية لأنه إذا فشل فى قول شيء جوهرى لدعم السبل السياسية والدبلوماسية نحو حل الوضع، فإن ملايين اللاجئين سوف يشقون طريقًا إلى دول الاتحاد الأوروبى ".
وأشارت إلى أن وضع اللاجئين كان مشابها عندما كانت الصراعات تتكشف فى سوريا وليبيا واليمن ودول أخرى فى المنطقة.
وكانت زاخاروفا قد صرحت فى وقت سابق من اليوم بأن واشنطن ولندن مسئولتان عن التصعيد الأخير فى الشرق الأوسط.
وأوضحت أن الدول المجاورة لإسرائيل وفلسطين هى نفسها ضحايا لهذا الوضع..قائلة "علينا أن نبحث عن الطرف الذى يتحمل المسئولية الحقيقية عن هذا الوضع الجاني، بالطبع، هو العالم الأنجلوسكسوني، المتمثل فى الولايات المتحدة وبريطانيا".
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