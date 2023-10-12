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الإعلام الرسمى الفلسطينى: استهداف طواقمنا لن يرهبنا أو يمنعنا من القيام بواجبنا الوطنى

10/12/2023 2:38:29 PM
(MENAFN- Youm7) أدان الإعلام الرسمى الفلسطينى، اليوم /الخميس/، اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلى على طواقمه والاستيلاء على معداته، شمال رام الله.

وأوضح الإعلام الرسمى الفلسطيني، فى بيان صحفي، أن طواقمه العاملة تعرضت للاعتداء والاستيلاء على معداتها من قبل جيش الاحتلال قرب بلدة عطارة شمال رام الله، أثناء تغطية عدوان جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين .

وطالب المؤسسات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة، بالقيام بدورها من أجل توفير الحماية للطواقم الإعلامية، مؤكدا فى الوقت ذاته، أن الإعلام الفلسطينى سيبقى يؤدى رسالته الوطنية فى فضح جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين.

من جانبها، استنكرت النقابات والاتحادات المهنية والشعبية الفلسطينية العدوان الإسرائيلى الذى يشنه الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية.

وبينت النقابات والاتحادات، فى بيان صحفى مشترك، أن هجمات قوات الاحتلال من عمليات قتل وقصف وتدمير للمنازل والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية والإعلامية المستمرة بالطيران الحربى والمدفعية الثقيلة ومختلف أنواع أسلحة الإبادة، ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع المياه والكهرباء والوقود عن غزة، تشكل جريمة حرب.

وأضافت أن استهداف قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف والمستشفيات والمرافق الصحية، ومقار وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحفيين، يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، ترتقى لمستوى جرائم الحرب، خاصة أنها تترافق مع منع إدخال الاحتياجات والمستلزمات الطبية الأساسية، والمعونات الطارئة اللازمة لإيواء المهجرين وضمان حياتهم.

وأوضحت النقابات أن إغلاق الاحتلال للضفة الغربية وعزل مدن وقرى بأكملها، هو مثال آخر على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين فى حرية الحركة والتنقل، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعى المحظور دوليا.

وطالبت النقابات المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظماتها، ومؤسسات حقوق الإنسان كافة، باتخاذ إجراءات فورية وفعالة وممارسة ضغوط جدية على الاحتلال الإسرائيلى لوقف عدوانه على الشعب الفلسطينى.







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