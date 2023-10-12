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القاهرة الإخبارية: مخزون الوقود فى مستشفيات غزة يكفى يوما أو يومين

10/12/2023 2:38:29 PM
(MENAFN- Youm7) قال بشير جب ، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في قطاع غزة إن مخزون الوقود في مستشفيات غزة يكفي يوما أو يومين، وفقا لخبر عاجل بثته القناة منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 1417 مواطنا وإصابة 6268 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

إلى ذلك، قالت صحيفة واشنطن بوست إن هناك أزمة إنسانية فى غزة بعد أن أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، مما تسبب فى نقص فى الكهرباء والغذاء والماء، فى الوقت الذى واصل فيه جيش الاحتلال القصف العنيف والكثيف على القطاع. فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر
فى غزة يقترب من الكارثة الإنسانية.

ونقلت واشنطن بوست عن وزارة الصحة فى قطاع غزة، إن الخدمات الصحية قد وصلت إلى مرحلة حرجة مع توقع بنفاذ الدواء والوقود على الفور، وامتلاء المستشفيات.







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